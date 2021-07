El campeón Infinity se mantiene como el líder de la Liga latina de LoL

Fotografía cedida hoy por Riot Games donde se observa al equipo Infinity campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games

México, 18 jul (EFE).- El campeón Infinity se mantuvo como el líder de la clasificación del torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends tras la conclusión este domingo de la quinta semana de la competencia.

A pesar de que cayó este domingo ante XTEN, el infinito logró cerrar como el primer lugar de la tabla por la victoria del sábado ante Isurus que le permitió llegar a ocho puntos, uno más que sus más cercanos perseguidores, Rainbow7 y el tiburón.

El dominicano Juan 'Dimitry' Hernández comandó a XTEN en la victoria sobre Infinity, que sufrió en el juego en conjunto y la ubicación en el mapa.

Dimitry firmó un doble asesinato en una pelea por equipos en el carril central al minuto 28 que le permitió a XTEN tirar el inhibidor del carril central, por donde más tarde los arqueros sellaron la victoria ante Infinity Kaos Latin Gamers (KLG) dio la sorpresa al derrotar al segundo lugar en la clasificación, Rainbow7. Fue apenas el segundo triunfo en el Clausura para un rinoceronte que se apoderó de la partida en el juego medio.

De la mano de 10 asesinatos del carrilero superior argentino Franco 'Nipphu' Funes, KLG se impuso en el segundo tercio del juego al conquistar un barón y un alma de dragón de los océanos que le permitieron presionar el carril superior y central para terminar la partida.

Isurus sometió de principio a fin a un All Knights que se mantiene como una sombra del equipo campeón en el Apertura 2020. Los caballeros no pudieron ganar ningún dragón ni tirar torretas de su rival.

El mejor jugador de Isurus fue el jungla chileno Fabián 'Warangelus' Llanos, quien firmó 10 de los 24 asesinatos de un tiburón que aprovechó su dominio para apoderarse de las tres líneas del mapa.

El equipo argentino Furious Gaming no pudo jugar sus partidas de esta semana ante XTEN y Estral Esports, debido a un brote de la covid-19 en su gaming houses que afectó a 'gamers' y cuerpo técnico; sus duelos fueron reprogramados para el viernes.

-Tabla de posiciones: Infinity (8 puntos), Rainbow7 (7), Isurus (7), Furious Gaming (4), Estral Esports (4), XTEN (4), All Knights (2) y KLG (2).