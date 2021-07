Cuba.- Exdirigente socialista subraya a Robles que condenar la dictadura cubana no es algo "accesorio" sino "sustancial"

07-11-2019 La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La que fuera portavoz del PSOE en el Congreso entre 2012 y 2014 y ahora eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ha censurad que la ministra de Defensa, Margarita Robles, reste importancia a denominar como dictadura a Cuba apuntando que condenar ese régimen no es algo "accesorio" sino "lo sustancial".



Así ha reaccionado Rodríguez ante unas declaraciones efectuadas este lunes por la titular de Defensa cuando se le ha preguntado, en una entrevista con Telecinco, sobre consideraba o no a Cuba una dictadura.



"A veces, por querer tirarnos trastos a la cabeza, estamos en si uno dice una cosa u otra cuando lo importante es que los ciudadanos cubanos alcancen la democracia, la paz y la justicia social", ha respondido Robles.



Unas palabras que han indignado a quien fuera en el pasado dirigente del PSOE y ex secretaria de Estado de Cooperación con José Luis Rodríguez Zapatero. "Pero, desde cuándo da igual condenar o no una dictadura?", se ha preguntado Rodríguez en un comentario publicado en su cuenta personal de Internet y recogido por Europa Press.



HAY QUE LLAMAR LAS COSAS POR SU NOMBRE



La eurodiputada 'naranja' desde mayo de 2019 sostiene que "no es accesorio" reconocer que los cubanos viven "en un régimen dictatorial de partido único, sin libertad de prensa, donde se persigue a los opositores, políticos, artistas y blogueros". "Es lo sustancial", ha apostillado.



La semana pasada, 'La España que reúne', la plataforma impulsada por excargos socialistas como Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina o César Antonio Molina, exigió también al Gobierno de Pedro Sánchez una posición "nítida" de apoyo a la libertad en Cuba pero, antes, le subrayó la necesidad de "llamar las cosas por su nombre".