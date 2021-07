Cuba.- El PP propone una declaración institucional en demanda de una transición pacífica a la Democracia en Cuba

19-07-2021 De la Rosa con la Asociación de Cubanos Libres de Andalucía POLITICA PP



SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)



El PP de Sevilla ha indicado este lunes que propondrá una declaración institucional en los ayuntamientos y la Diputación provincial, en demanda del "cese de la violencia en Cuba y que se inicie una transición pacífica a la Democracia", tras la oleada de protestas ciudadanas desencadenadas en dicho país caribeño a cuenta de la pobreza que azota al mismo, extremo del que el presidente Miguel Díaz-Canel, único candidato en las elecciones de 2018 y quien relevó a Raúl Castro, achaca a un recrudecimiento del bloqueo económico que desde hace décadas aplica Estados Unidos a la isla.



El secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes de la Asociación de Cubanos Libres de Andalucía, con el objetivo de conocer la situación de Cuba y trasladar el apoyo del PP de Sevilla al pueblo cubano.



Tras la reunión, ha opinado que el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos "ha dado la espalda a este pueblo con el que tenemos tantos vínculos", ante "una dictadura tan férrea de más de 60 años sin libertades, sin pluralismo político y una vulneración permanente de los Derechos Humanos". El Gobierno central, de su lado, esgrime que está estudiando enviar ayuda humanitaria a Cuba y ha pedido "un clima pacífico" en la isla.



"El pueblo cubano se ha levantado para reclamar libertades y hoy, los países que nos consideramos democráticos debemos ayudarles y condenar, ahora más que nunca, regímenes dictatoriales como el de Cuba. Ante dictaduras como la cubana no caben las medias tintas de Sanchez, hay que dar un paso al frente y ayudar a este pueblo", ha aseverado De la Rosa después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, declarase que es "evidente que cuba no es una democracia", sin mencionar la palabra dictadura.



Dada la situación de la isla, el PP propondrá una declaración institucional en los ayuntamientos y la Diputación, para reclamar al gobierno de Cuba "el cese de la violencia injustificada" contra los ciudadanos protagonistas de las protestas y apoyar "una transición pacífica a la democracia, en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad".



El texto propuesto por el PP pide en concreto rechazar el llamamiento al "combate" de Miguel Díaz-Canel y pedir el cese de la "violencia injustificada y las detenciones arbitrarias" por parte del Gobierno; sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Gobierno de Cuba "cumpla con sus obligaciones con los Derechos Humanos, en particular el derecho a la protesta"; el apoyo a una transición pacífica a la democracia sin injerencias externas y que se levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano.