Cuba.- Ayuso dice que el Gobierno busca perder a los españoles entre "matria o patria" mientras no llama "dictadura" a Cuba

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Aysuo, ha asegurado que el Gobierno central busca "perder" a los españoles entre "matria y patria" mientras no define a Cuba como algo "tan sencillo" como una "dictadura".



"Retorcer palabras en beneficio propio es un ejercicio de cinismo. Pretenden perdernos en "matria" y patria pero no en algo tan sencillo, real y verdadero como dictadura", ha lanzado la dirigente en sus redes sociales.



Así lo ha expresado ante las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha restado este lunes importancia a decir si el régimen castrista es o no una dictadura y ah aseverado que "lo importante es que sus ciudadanos alcancen la democracia".