Boca empata como visitante y River pierde ante el campeón defensor

Vista de los jugadores de Boca Juniors. EFE/Guilherme Dionizio/Pool/Archivo

Buenos Aires, 18 jul (EFE).- El inicio del nuevo torneo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino registró en su primera jornada la derrota como local de River Plate ante Colón (1-2) y el empate de Boca Juniors frente a Unión en Santa Fe (1-1).

La jornada de estreno, que no registró triunfos de los 'cinco grandes' tuvo empates de los restantes tres, con igualdades de San Lorenzo (1-1 con Arsenal), Racing Club (0-0 con Vélez Sarsfield) e Independiente (0-0 con Argentinos Juniors).

En otros resultados destacados de esta fecha inicial, el Lanús goleó por 4-2 ante el Atlético Tucumán con dos tantos de José Sand, el experimentado delantero de 41 años, el Huracán venció por 2-1 al Defensa y Justicia, y el Newell's Old Boys doblegó por 3-2 a Talleres de Córdoba.

Boca, con equipo alternativo, empató con Unión

Tras el empate sin goles con el Atlético Mineiro como local por los octavos de final de la Copa Libertadores, el Boca Juniors igualó a 1-1 con el Unión en Santa Fe el viernes en el encuentro que marcó el estreno del certamen.

Agustín Obando abrió el marcador para el 'Xeneize' y Fernando Márquez decretó el definitivo empate para el 'Tatengue' en un intenso duelo donde Miguel Ángel Russo, técnico del Boca, preservó a la mayoría de los titulares para el duelo decisivo de la serie del próximo martes ante el Mineiro en Belo Horizonte.

El encuentro registró el estreno del lateral izquierdo Valentín Barco, de 16 años, que se transformó en el cuarto jugador más joven de la historia del club.

River sufrió una derrota ante el campeón defensor

El River Plate cayó por 1-2 ante el Colón en el estadio Monumental en su presentación de este domingo en el certamen, en una caída que cerró una semana sin éxitos para el equipo de Marcelo Gallardo.

Luego de un empate (1-1) con el Argentinos Juniors, también en su casa, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 'Millonario' sufrió un revés ante el Colón, el campeón defensor del último torneo gaucho.

Rodrigo Aliendro y el colombiano Yéiler Goez marcaron para el elenco santafesino, mientras que Matías Suárez, en el último minuto de juego, descontó para el local.

Independiente y Argentinos sellaron un empate sin goles

El Independiente y el Argentinos Juniors, ambos en competencia internacional, empataron a 0-0 en el encuentro que marcó el final de la serie de cuatro partidos programados para el domingo.

Ambos equipos, que preservaron algunos titulares para sus compromisos de Copas Sudamericana y Libertadores respectivamente, mantuvieron un intenso partido pero sin lograr modificar el cero del tanteador.

Tras este resultado, el Independiente recibirá este jueves al Santos para definir el cruce de octavos de final luego de haber perdido por 1-0 en la ida en Brasil, mientras que el Argentinos será local frente al River tras el empate a 1-1 registrado en el Monumental.

Racing empató con Vélez sin abrir el tanteador

El Racing Club igualó a 0-0 con el Vélez Sarsfield en uno de los partidos más atractivos de esta primera jornada del Torneo de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Ambos entrenadores, tanto Juan Antonio Pizzi como Mauricio Pellegrino, armaron un equipo con algunos titulares y mayoría de reservas para este primer duelo del campeonato local.

Mientras que el Racing la próxima semana recibirá al San Pablo tras el 1-1 registrado en Brasil, el Vélez Sarsfield visitará en Guayaquil al Barcelona tras el triunfo por 1-0 en el partido de ida.

San Lorenzo no pudo salir del empate en su visita al Arsenal

En el debut del uruguayo Paolo Montero como entrenador, el San Lorenzo empató a 1-1 como visitante ante el Arsenal de Sarandí en un encuentro que también marcó el regreso de Néstor Ortigoza al 'Ciclón'.

Nicolás Fernández abrió el tanteador para el visitante, mientras Mateo Carabajal anotó el definitivo empate en el tanteador.

El San Lorenzo llegó a este duelo con la controversia de Juan Ramírez, que no se concentró para el encuentro ya que está en negociaciones para una posible transferencia al Boca Juniors.