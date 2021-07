12-08-2020 Amador Mohedano espera que Rocío Carrasco pague a su hijo. MADRID, 19 (CHANCE) Amador Mohedano y el resto de la familia de Rocío Jurado están cansados de todo lo que se está diciendo de ellos en televisión tras el documental de Rocío Carrasco en el que no deja en buen lugar a ninguno de ellos. El viernes pasado, el hermano de la más grande se sentaba en 'Sálvame Deluxe' para zanjar las polémicas de estos meses, pero sin embargo, abrió otro melón. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Y es que según contó el exmarido de Rosa Benito Rocío Carrasco tiene una deuda con uno de sus hijos de, aproximadamente, 60.000 euros de la herencia que dejó Rocío Jurado. Algo que no conocíamos y que nos dejaba muy impresionados porque, si esto es cierto, la mujer de Fidel Albiac tendría que hacer frente a un pago de una cantidad elevada que le debe a uno de sus primos.



Hemos hablado con Amador Mohedano sobre esta noticia que contó en el programa y nos ha confesado que: "Espero que se arregle". Y es que lo único que desea el hermano de Rocío Jurado es que Rocío Carrasco salde las cuentas pendientes que tiene con toda su familia, en concreto en este caso con uno de sus hijos.



Nuevamente Amador Mohedano, uno de los miembros de la familia Mohedano que más habla, vuelve a poner entre las cuerdas a su sobrina contando una información que se desconocía hasta el momento y de la que no sabremos que dirá Rocío Carrasco en el que ahora es su programa.