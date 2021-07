1-0. En 30 segundos Estados Unidos liquidó a Canadá e impuso su ley en el grupo B

Shaquell Moore de Estados Unidos celebra su gol hoy, antes de un partido de la Copa oro entre Estados Unidos y Canadá en el estadio Sporting Park en Kansas (EEUU). EFE/Carlos Ramírez

Kansas City (EE.UU.), 18 jul (EFE).- La selección de fútbol de Estados Unidos venció este domingo por 1-0 a la de Canadá con un gol a los 30 segundos del partido de la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa Oro y terminó como líder de cara a los cuartos de final en los que se matricularon ambos países.

Estados Unidos terminó con nueve puntos, Canadá con seis y ambas selecciones rivalizarán con los mejores del Grupo C en el que se perfilan Costa Rica y Jamaica.

La fase de los ocho mejores se disputará a partir del 25 de julio en el AT&T Stadium, de Arlington (Texas).

El único gol del partido llegó a través de Shaq Moore cuando apenas se jugaban 30 segundos.

Un balón rechazado llegó a los pies del volante ofensivo Kellyn Acosta que lo pasó por la izquierda al Sebastián Lletget, de origen argentino, quien al primer toque lo sirvió a Moore, quien marcó a placer.

Estados Unidos pudo aumentar con el delantero Gyasi Zardes, pero la defensa de Canadá y su arquero Maxime Creapeau estuvieron atentos a neutralizar el remate final.

Canadá, que sufrió la baja por lesión del delantero Ayo Akinola desde el minuto 24, perdió poder ofensivo desde entoces y, para colmo, se estrelló con un agigantado portero, Matt Turner.

Si bien el desempeño de los estadounidenses no fue para echar cohetes, hoy supieron sufrir y resistir a la presión de un rival que quería terminar al frente del grupo.

Canadá dominó por completo en la segunda parte y acabó el partido con 14 tiros a puerta por seis de Estados Unidos.

Pero ahora Canadá tendrá que enfrentar en la próxima fase al ganador del Grupo C y Estados Unidos al segundo. Costa Rica y Jamaica jugaran por la supremacía.

Ficha técnica:

1. Estados Unidos: Matt Turner; Shaq Moore (m.58, Reggie Cannon), Walker Zimmerman (m.15, Donovan Pines), James Sands, Miles Robinson, Sam Vines; Gianluca Busio (m.74, Jackson Yueill), Sebastián Lletget, Kellyn Acosta (m.75, Cristian Roldán); Daryl Dike y Gyasi Zardes (m.75, Matthew Hoppe).

Seleccionador: Gregg Berhalter.

0. Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller; Richie Laryea, Samuel Piette (m.73, Mark-Anthony Kaye), Liam Fraser, Tajon Buchanan; Junior Hoilett (m.74, Tyler Pasher), Ayo Akinola (m.24, Jonathan Osorio) y Cyle Larin (m.53, Lucas Cavallini).

Seleccionador: John Herdman.

Gol: 1-0, m.1: Shaq Moore.

Árbitro: El mexicano Adonai Escobedo no amonestó a ningún jugador.

Incidencias: Partido de la tercera y última jornada del Grupo B jugado en el Children's Mercy Park, de Kansas City, con 18.467 espectadores en las gradas.