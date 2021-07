VÍDEO: Coronavirus.- Se confirman los primeros casos positivos de coronavirus en atletas en la Villa Olímpica de Tokio

MADRID, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha notificado este domingo que dos atletas alojados en la Villa Olímpica han dado positivo en coronavirus.



Estos casos se tratan, según la organización, de dos deportistas sobre los cuales no se ha detallado su nacionalidad, según la radiotelevisión japonesa NHK.



De esta forma, el total de contagiados registrados desde principios de mes en vinculación al gran evento internacional, que comenzará en menos de una semana, asciende a 47 tras confirmarse ayer otros 15 nuevos casos, uno de ellos detectado en la propia Villa Olímpica.



Este primer contagio en la residencia de los deportistas se trataba de una persona extranjera no atleta de la que tampoco se dio a conocer su identidad ni su estado de salud.



El resto de los últimos casos son siete trabajadores subcontratados, seis empleados del comité organizador local y dos representantes de medios de comunicación. De los positivos, ocho llegaron a Tokio desde el extranjero hace menos de dos semanas y otros siete residen en Japón. No está claro si estas personas tuvieron acceso a la Villa Olímpica.



Con estos casos últimos dos casos detectados en deportistas la cifra de contagios asciende a 47 desde el 1 de julio, el día en que el comité organizador empezó el recuento de contagios relacionados con las Olimpiadas, según el balance recogido por la agencia oficial de noticias Kyodo.



Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto, en medio del cuarto estado de emergencia por coronavirus de Tokio, que comenzó el 12 de julio y terminará el 22 de agosto, dos días antes del inicio de la celebración de los Juegos Paralímpicos.



