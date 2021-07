Verstappen: "Ver celebraciones en el hospital es irrespetuoso y antideportivo"

EFE/EPA/Lars Baron / POOL

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que acabó accidentado en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, tras tocarse con el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), que ganó la carrera, opinó que le resultaron "irrespetuosas y antideportivas" las celebraciones del inglés, que vio "en el hospital".

"Me alegro de estar bien, pero estoy muy decepcionado por haber sido sacado de pista así", escribió en redes sociales la joven estrella neerlandesa, de 23 años, que sigue al frente del Mundial, aunque ahora con ocho puntos de ventaja sobre Hamilton, que al ganar le recortó 25, para dejar el balance en 185 frente a 177.

"La sanción impuesta (a Hamilton, de diez segundos) no nos ayuda y no hace justicia al peligroso movimiento que efectuó Lewis en pista", indicó Verstappen, que el sábado había ganado la primera calificación con formato de carrera sprint de la historia y este domingo había salido desde la 'pole'.

"Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguiremos hacia adelante", escribió, en su cuenta de 'twitter' Verstappen, que cuenta quince victorias -cinco este año- y ocho 'poles' -cinco de ellas (cuatro seguidas) esta temporada- desde que corre en la Fórmula Uno.