Uruguay descarta replantear su estrategia anticovid pese al ingreso de variantes

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 18 jul (EFE).- Uruguay descartó este domingo replantear su estrategia de combate a la covid-19 pese a que se confirmó el ingreso de las variantes delta y beta al país.

Así lo sostuvo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en una rueda de prensa durante su participación en el acto por el aniversario 113 del Hospital Militar del país.

"Por ahora no. Hay alguna sugerencia de parte del Ministerio de Salud Pública con respecto a los viajantes cuando vuelvan al país, relativo a la cuarentena, lo estuvimos hablando, lo vamos a decidir en estos días", afirmó el mandatario, que este domingo también hará una ofrenda floral en el Obelisco de los Constituyentes de 1830, a raíz del 181 aniversario de la Jura de la Constitución.

En concreto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) considera que se debe volver a exigir cuarentena obligatoria para todos aquellos que ingresen al país ya que, desde hace algunas semanas, a los que ingresan con test PCR negativo y vacunados se les recomienda el aislamiento y solo se obliga a hacer un test PCR al séptimo día -o hacer cuarentena de 14 días en caso de no querer someterse al segundo test-.

El pedido se da a raíz del ingreso de estas nuevas dos variantes y a que, además, este sábado también entraron, por segunda vez, las variantes alfa y lambda.

Lacalle Pou señaló que esta propuesta será estudiada en los próximos días por el Consejo de Ministros y sostuvo que mantiene su postura respecto a la no obligatoriedad de las vacunas.

Hasta este sábado, 415.313 personas han sido inoculadas con la primera dosis, mientras que 2.048.449 (un 57,82 % de la población) han completado ya la pauta de inmunización de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.

Además, el mandatario dijo que no varía la intención del Gobierno de permitir el ingreso de extranjeros que estén vacunados cuando se aproxime la primavera al país.

"No tomen al pie de la letra que en primavera se va a abrir, estamos pensando con ese horizonte, tenemos la obligación de ir tratando de anticiparnos y como uno de los sectores más golpeados y que tenemos que ayudar a reactivar es el turismo, si podemos, si así lo permite esto que venimos viviendo y las nueva variantes, tenemos pensado en primavera abrir las fronteras para algunas personas que estén inmunizadas", apuntó.

También descartó que se extienda por más tiempo la ley provisoria que limita el derecho de reunión y cuya vigencia dura hasta el próximo miércoles.

Uruguay, que estuvo por cuatro meses en zona roja del índice de Harvard -que acumula el promedio semanal de casos nuevos de covid-19 cada 100.000 habitantes- el 6 de julio pasó al color naranja y se espera que próximamente pase a amarillo.

Actualmente el país registra 378.733 casos positivos (4.887 activos y 127 en cuidados intensivos) y 5.879 muertes.