Una gran riada devasta el centro de Hallein, en Salzburgo (Austria)

Vista de una zona montañosa en Hallein, Salzburgo, Austria.EFE/EPA/ERDEM SAHIN/Archivo

Viena, 17 jul (EFE).- Una enorme riada, causada por fuertes lluvias caídas durante horas este sábado, ha devastado el centro de la localidad de Hallein, en el estado federado austriaco de Salzburgo, aunque sin causar víctimas humanas.

La televisión pública austríaca ORF mostró una serie de vídeos caseros de la zona del desastre, donde se ve cómo las masas de agua pasan a gran velocidad por las estrechas callejuelas de la localidad.

Al menos un coche y otros artefactos fueron arrastrados por el agua del arroyo Kothbach que tras horas de intensas lluvias se había convertido en un potente río.

Según los bomberos locales, numerosas casas del centro de Hallein se encontraban en la noche del sábado al domingo inundadas.

La población local fue instada por las autoridades a no abandonar sus casas, no bajar a garajes y sótanos, ni acercarse a los diques del arroyo.

Según informó ORF, el nivel del agua se había normalizado antes de la medianoche local (22.00 GMT), aunque los meteorólogos prevén más lluvias para la noche.

Numerosas unidades de los bomberos locales se encuentran desplegadas por otras zonas de Salzburgo, incluyendo las conocidas localidades turísticas de Mittersill y Zell am See.

Allí, el río Salzach se desbordó por las enormes cantidades de aguas que cayeron hoy en la zona.

En la ciudad de Salzburgo, donde hoy comenzó el famoso Festival de Verano, las autoridades empezaron a reforzar las medidas de protección contra las crecidas del agua.

Protección civil estimó que a lo largo de mañana, domingo, el Salzach superará el nivel crítico de 4,8 metros de profundidad.

Gran parte de Austria se vio afectada esta noche por fuertes lluvias, dos días después de las masivas inundaciones del oeste de Alemania, donde murieron al menos 143 personas.

Las autoridades austríacas esperan problemas con las crecidas de ríos en los próximos días en las regiones de Alta Austria y Estiria.