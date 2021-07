Sergio Pérez: "Estoy muy decepcionado con mi fin de semana y con mi actuación"

EFE/EPA/Lars Baron / POOL

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quinto en el Mundial de Fórmula Uno -con 104 puntos-, que acabó decimosexto el Gran Premio de Gran Bretaña, declaró este domingo en el circuito de Silverstone que está "muy decepcionado" con su "fin de semana y con" su "actuación" en la décima prueba del campeonato.

“Estoy muy decepcionado con mi fin de semana y con mi actuación. No pude avanzar todo lo que esperaba y me encontré a mí mismo en una posición muy difícil en lo que a los neumáticos se refiere", comentó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), que este domingo largó último, desde el 'pit lane'; tras haberse retirado el sábado de la primera calificación resuelta con un formato de prueba sprint, en la que había sufrido un trompo.

"Tan pronto como estuvimos en el tren del DRS, nos resultó imposible adelantar a la gente", explicó el tapatío, que este año, al ganar en Baku el Gran Premio de Azerbaiyán, logró su segunda victoria desde que pilota en la F1.

"Creo que hoy hubiese sido posible el séptimo puesto", opinó. "Con un par de vueltas más, creo que podría haber superado a Lance (Stroll, canadiense, de Aston Martin) y a Fernando (Alonso, de Alpine), pero al final, por razones estratégicas, decidimos parar para cambiar neumáticos para intentar ir a por la vuelta rápida", dijo el mexicano, que al final se la arrebató al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ganador de la carrera.

"Para nosotros ha sido un fin de semana para el olvido, en el que perdimos mucho terreno en el Mundial. Ahora tenemos que reagruparnos, trabajar duro y volver lo más fuertes posible en Hungría", comentó 'Checo' sobre el próximo Gran Premio, en el Hungaroring, en las afueras de Budapest.

"Necesito volver a ver el incidente de Max (Verstappen, su compañero holandés, que lidera el Mundial) y Lewis (Hamilton) porque no lo he visto, pero lo más importante es que Max está bien", manifestó Sergio Pérez después de acabar decimoquinto este domingo en Silverstone.