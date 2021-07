Sao Paulo intenta recuperar algunas piezas claves antes de viajar a Argentina

Hernán Crespo, director técnico del Sao Paulo. EFE/ Fernando Bizerra/ POOL/Archivo

Sao Paulo, 18 jul (EFE).- El Sao Paulo brasileño corre contra el reloj para recuperar al zaguero Miranda y al centrocampista argentino Emiliano Rigoni, dos de sus piezas fundamentales, para el decisivo partido de vuelta de la Copa Libertadores que disputará el martes próximo, cuando se medirá al Racing Club de Argentina.

Con la mira puesta en el campeonato continental, el conjunto paulista igualmente espera conseguir recuperar al delantero Luciano, otro jugador clave para el equipo y quien está fuera de combate hace casi un mes debido a una lesión muscular.

En el entrenamiento de este domingo, Rigoni y Luciano volvieron a la práctica y alternaron entre ejercicios individuales y con el grupo.

En territorio argentino, el Sao Paulo buscará el cupo directo para los cuartos de final del torneo y, para ello, necesita una victoria o un empate por más de un gol, ya que el último encuentro entre brasileños y argentinos terminó con un empate con un tanto para cada lado.

No obstante, el Sao Paulo, que tiene previsto viajar a Argentina mañana lunes, no lo tendrá fácil debido a que no atraviesa su mejor fase y viajará poco después de amargar una derrota en casa (0-1) frente al Fortaleza en un partido por el Campeonato Brasileño.

Asimismo, el técnico argentino Hernán Crespo no podrá contar con la presencia en la cancha del experimentado lateral Dani Alves, quien está en Tokio para disputar los Juegos Olímpicos con la selección brasileña, ni con el delantero Eder, debido a un trauma que sufrió en el muslo que lo alejará del césped por unas semanas.

Por otro lado, el defensor Diego Costa, hasta entonces acometido por un problema en el hombro, ya está recuperado y al que todo indica estará disponible para el compromiso ante el Racing.

Ya los centrocampistas Rodrigo Nestor y Luan deberán reforzar la defensa, así como el ecuatoriano Robert Arboleda.

Sin embargo, en medio de las dudas y a la espera de la recuperación de algunos de sus principales hombres, Crespo anunció que aguardará "hasta el último minuto" para determinar el once titular que definirá el futuro del equipo paulista en la Libertadores.