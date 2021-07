Sánchez viaja a EEUU para situar a España en el "radar" de las inversiones, en una gira económica sin reunión con Biden

14-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación de la Carta de Derechos Digitales, en La Moncloa, a 14 de julio de 2021, en Madrid (España). La Carta de Derechos Digitales, es uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025. El objetivo es reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese mismo contexto., en La Moncloa, a 14 de julio de 2021, en Madrid (España). La Carta de Derechos Digitales, es uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025. El objetivo es reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese mismo contexto. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Se verá con Bloomberg y directivos de BlackRock o Goldman Sachs en Nueva York, y visitará Apple en San Francisco, y la NASA y Universal en Los Ángeles



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emprende la semana que viene una gira económica por Estados Unidos, que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco entre los días 20 y el 24, y que tiene como objetivo situar a España y a sus empresas en el "radar" de las inversiones y las oportunidades de negocio que se abren con el fin de la pandemia y la llegada de la recuperación.



Para ello, Sánchez se reunirá con destacados empresarios y representantes del sector financiero, tecnológico y audiovisual, pero no se verá ni con el presidente estadounidense, Joe Biden, ni con nadie de su administración, al tratarse de un viaje con un enfoque exclusivamente económico.



NO SE HA PEDIDO REUNIÓN CON BIDEN



Es más, fuentes gubernamentales explican que desde el Ejecutivo ni siquiera han solicitado a la Casa Blanca que se produjeran este tipo de encuentros políticos, por la importancia que le dan al carácter económico de la gira y a la agenda "de primer nivel" que tendrá el presidente en este sentido.



En esa agenda, que todavía se está cerrando, figuran en Nueva York reuniones con Michael Bloomberg, con el consejero delegado de BlackRock, Larry Finck y con representantes de JP Morgan, Goldman Sachs o Soros Fund Management.



En Los Ángeles, Sánchez visitará la sede de la NASA, y los estudios de Universal, donde se verá con ejecutivos del mundo audiovisual, como Netflix. Y por último, en San Francisco, en Silicon Valley se reunirá en la sede de Apple con su director ejecutivo de Apple, Tim Cook; y se verá con los CEO de HP, Intel, PayPal y Qualcomm.



Desde Moncloa defienden que el viaje se justifica por sí mismo tal y como está enfocado por expreso deseo del propio Sánchez, con la mente puesta en la atracción de inversiones de cara a la recuperación económica, y por tanto no se consideran necesarios en este caso los contactos de carácter político con la nueva Administración.



"ES AHORA EL MOMENTO DE UN VIAJE ECONÓMICO A EEUU"



Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recién aprobado por Europa, y con las empresas a punto de tomar decisiones de inversión muy importantes", el Gobierno considera que es ahora el momento para hacer este tipo de viaje, y que ya habrá ocasión de seguir estrechando los contactos entre el Ejecutivo español y el estadounidense "más adelante".



Además, las fuentes consultadas recalcan que la relación con Estados Unidos es excelente y que hay contactos a distintos niveles, más allá de que no se produzca un encuentro a nivel presidencial, después del breve contacto mantenido por Sánchez y Biden durante la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado 14 de junio.



Sánchez realizará este viaje acompañado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que llegará desde Whashington, donde pasará el fin de semana reuniéndose, ella sí, con sus homólogos del Gobierno estadounidense, como el secretario de Comercio. Además, en esta ocasión Sánchez se llevará a representantes de cinco startups --Redpoint, RatedPower, Adara Ventures, Wallbox y Carto--.



La gira del presidente arrancará el miércoles 21 en Nueva York a primera hora, con una entrevista en directo para la MSNBC --la primera de varias que ofrecerá a medios estadounidenses--, y su primera jornada se centrará en contactos enfocados en el sector financiero y los fondos de inversión. Allí aprovechará para inaugurar la nueva sede del ICEX, en el icónico edificio Chrysler.



A continuación, Sánchez se desplazará a Los Ángeles, donde visitará en primer lugar el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, donde entre otras cosas se diseñan los Rovers que viajan a Marte, como el Perseverance y el Curiosity, con algunas piezas fabricadas en España.



En la meca del cine, la agenda también estará enfocada al sector audiovisual, con la vista puesta en resaltar las virtudes que ofrece España para este sector, tras el reciente impulso del Plan de Impulso al Sector Audiovisual, para convertir el país en un Hub Audiovisual. Para ello, visitará los estudios de Universal, y mantendrá un encuentro con diferentes productoras, entre ellas, Netflix.



En los Ángeles también aprovechará para dar una conferencia en la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) sobre la necesidad de fomentar la enseñanza del español en Estados Unidos, una semana después de que el Gobierno haya aprobado la creación en esta ciudad de una nueva sede del Instituto Cervantes, que pueda llegar a ser "la casa del hispano" en Los Ángeles. Según Moncloa, se espera que Estados Unidos sea el segundo país en cifra de hispanohablantes para 2060 por detrás de México.



La última etapa será San Francisco y en este caso el interés estará enfocado al sector tecnológico, dado que allí se encuentra Silicon Valley y tienen su sede las principales empresas del sector. Allí Sánchez visitará la sede de Apple, y se verá con Tim Cook. También tiene previstos encuentros con los CEO de HP, Intel, PayPal y Qualcomm, antes de regresar a España.



En cuanto a los asuntos a tratar en los contactos, que estarán enfocados en el sector privado, las fuentes aseguran que no hay ningún tema tabú a abordar, lo que incluye la conocida como 'tasa Google', si bien inciden en que no es una cuestión a debatir.



De hecho, Moncloa ha querido dejar claro que Sánchez no acude a esta cita con propuestas fiscales para atraer las inversiones, ya que es el presidente de un Gobierno "serio", que no va ofrecer intercambios "detrás de las cortinas", sino a exponer las oportunidades de negocio que ofrece España gracias al plan de recuperación y transformación que ya ha sido aprobado por Bruselas.