Rocío Flores, encantada de parecerse a su abuelo, Pedro Carrasco

23-05-2021 Rocío Flores. MADRID, 18 (CHANCE) Rocío Flores ha aparecido esta pasada en semana en televisión con unos peinados que nos recuerda mucho al que llevaba su madre el último día que estuvo en 'Sálvame Diario'. Y es que la joven optó por una trenza alta y larga con el pelo estirado que le hacía parecerse aún más a Rocío Carrasco, algo que le dijeron en el debate de 'Supervivientes 2021' y que agradeció. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Rocío Flores ha aparecido esta pasada en semana en televisión con unos peinados que nos recuerda mucho al que llevaba su madre el último día que estuvo en 'Sálvame Diario'. Y es que la joven optó por una trenza alta y larga con el pelo estirado que le hacía parecerse aún más a Rocío Carrasco, algo que le dijeron en el debate de 'Supervivientes 2021' y que agradeció.



Sin embargo, hay otro parte de los espectadores que aseguran que su rostro es clavado al de Pedro Carrasco, su abuelo. Rocío Flores siempre se ha mostrado en los platós de televisión y ante las cámaras de los medios de comunicación como una persona fuerte, pero las críticas que lleva recibiendo desde hace meses le han hecho venirse abajo en muchos momentos y ahora que recibe halagos, no sabe cómo actuar.



Le preguntamos a la joven por todas las polémicas que tiene en su día a día y, como de costumbre, no nos quiere contestar a nada: "No tengo nada que decir, ya lo sabéis". Eso sí, cuando le sacamos parecido físico a su abuelo materno, se le llena la cara de felicidad, demostrando que para ella es todo un orgullo tener semejanzas con Pedro Carrasco.