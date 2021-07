Piñera pide a su eventual sucesor "fortalecer y no debilitar el progreso"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/ Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 18 jul (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió a su eventual sucesor "fortalecer y no debilitar el progreso" y dijo "no tener dudas" de que el candidato conservador que se elija este domingo en su coalición llegará a la segunda vuelta en los próximos comicios presidenciales.

"Para poder tener mejor salud, mejor educación, mejor cultura, una mejor calidad de vida se requiere crecer y algunos creen que el crecimiento llega como el maná del cielo. No es así, el crecimiento hay que ganárselo", indicó el mandatario conservador.

Es importante, agregó Piñera, que ese crecimiento "sea integral, no solamente material, también espiritual, que sea inclusivo, que llegue a todos los habitantes de nuestro país y que sea sustentable, respetuoso con la naturaleza".

Los chilenos están llamados de nuevo a las urnas este domingo -la quinta vez en lo que va de año tras las constituyentes, municipales y primer y segunda vuelta de gobernadores regionales- para elegir a sus candidatos presidenciales de izquierda y derecha en las elecciones del próximo 21 de noviembre, cuya segunda vuelta será el 19 de diciembre.

El exalcalde ultraconservador Joaquín Lavín y los exministros Mario Desbordes, Sebastián Sichel e Ignacio Briones compiten en la coalición "Chile Vamos", integrada por los cuatro partidos con los que gobierna Piñera, quien no se ha decantado públicamente por ninguno.

"Tengo plena confianza en que el candidato que elijamos hoy en 'Chile Vamos' va a estar en las elecciones presidenciales en primera y en segunda vuelta", aseguró el gobernante, quien empezó su segundo mandato no consecutivo en marzo de 2018 y abandonará el poder en marzo de 2022.

En el bloque de izquierdas "Apruebo Dignidad" se verán las caras el exalcalde comunista Daniel Jadue y el diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio (FA), coalición surgida tras las protestas estudiantiles de 2006 y 2011.

El centroizquierda no consiguió ponerse de acuerdo para inscribir una candidatura común, aunque todo apunta a que la presidenta del Senado, la demócrata-cristiana Yasna Provoste, se lanzará antes de la fecha límite del 23 de agosto.

"Hoy día es un día muy importante, es el primer paso para elegir al próximo presidente de Chile", indicó el mandatario, que tiene uno de los niveles de aprobación ciudadana más bajos desde el retorno a la democracia debido a su gestión de las protestas de 2019 y de la pandemia.

La participación es una de las grandes preocupaciones de la jornada, pues se prevé que toque mínimos históricos debido a la fatiga electoral, la pandemia y el festivo del viernes y también porque las primarias presidenciales -que se celebran desde 2013- no suelen atraer a tantos votantes como otros comicios.