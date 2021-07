Michel dice que la UE está lista para ayudar a la paz entre Azerbaiyán y Armenia

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. EFE/EPA/JOHN THYS / POOL/Archivo

Bakú, 18 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró hoy que la Unión Europea (UE) está lista para desempeñar un papel positivo y constructivo a la hora de promover la paz entre Azerbaiyán y Armenia tras la guerra de 44 días entre ambos países el año pasado por el control de Nagorno Karabaj.

"He informado al presidente de Azerbaiyán y al primer ministro de Armenia de que la UE está lista para desempeñar un papel positivo, constructivo como posible mediador honesto", dijo el político belga en una rueda de prensa conjunta tras reunirse con el jefe de Estado azerbaiyano, Ilham Alíev, en Bakú.

Michel dijo que la UE respeta el papel mediador del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) -Rusia, Francia y EEUU-, pero que ello no significa que los Veintisiete no puedan aportar también "algún conocimiento, algún apoyo y algunas ideas".

Todo ello con el fin de lograr al final del camino más estabilidad, más seguridad y una paz sostenible en la región, dijo.

El presidente del Consejo Europeo, que el sábado se reunió con el primer ministro en funciones de Armenia, Nikol Pashinián, agradeció a Alíev su implicación en la cuestión de la cartografía de las minas y el intercambio de prisioneros de guerra, y expresó su deseo de que haya pronto nuevas fases.

Según el presidente azerbaiyano, hay que desminar más de 10.000 kilómetros cuadrados porque hay "cientos de miles" de artefactos explosivos terrestres en el Karabaj.

Michel reiteró la disposición de la UE a apoyar los esfuerzos dirigidos a lograr progresos en los diferentes temas sobre la mesa, como la delimitación de las fronteras.

También subrayó la importancia de que se avance en la retirada de las tropas de las proximidades de las zonas disputadas y la cooperación regional, como en el campo de la energía y las infraestructuras, especialmente las de transporte.

Alíev señaló que la apertura de todas las comunicaciones es un importante aspecto del acuerdo de alto el fuego promovido por Rusia en noviembre pasado, y afirmó que en el lado azerbaiyano se podrán realizar los proyectos en un periodo "relativamente corto".

Dijo que la apertura de todas las comunicaciones en la región, que incluirán un corredor ferroviario para la ruta Armenia-Georgia-Azerbaiyán-Rusia, se hará en paralelo.

"La construcción del ferrocarril hacia la frontera armenia ha comenzado", aseguró Alíev, quien añadió que Azerbaiyán ahora mismo está en una "fase activa de creación de infraestructuras en los territorios liberados".

El mandatario consideró atractivo para la inversión extranjera en el Karabaj las energías renovables, la agricultura y el procesamiento agrícola, así como el turismo.

"Azerbaiyán ha puesto fin a una ocupación larga de sus territorios. Ha implementado por sí mismo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que demandaban la retirada incondicional y plena de las tropas armenias de nuestros territorios", señaló Alíev.

"Por ello ahora es el momento de pensar en la paz y de pasar página. Nosotros estamos listos", señaló.

Armenia perdió en la guerra del año pasado contra Azerbaiyán aproximadamente el 70 % de los territorios que controlaba en Nagorno Karabaj, además de otras zonas aledañas.

El territorio, en disputa entre armenios y azerbaiyanos desde 1988, es reconocido internacionalmente como Azerbaiyán, aunque estaba poblado por armenios étnicos.

En la guerra por el Karabaj resultaron muertos más de 5.500 soldados y en torno a 150 civiles.