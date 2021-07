Leclerc: "Lo di todo, pero no fue suficiente"

EFE/EPA/Lars Baron / POOL

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó segundo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este domingo en el circuito de Silverstone que lo dio "todo, pero" que "no fue suficiente".

"Es difícil disfrutar al cien por cien, pero ha sido una carrera increíble. Lo di todo, pero no fue suficiente", comentó Leclerc, de 23 años, tras lograr este domingo su mejor resultado del año y que ocupa el sexto puesto en el Mundial, con 80 puntos.

"Hay que darle la enhorabuena a Lewis (Hamilton, inglés de Mercedes, que ganó la prueba), porque ha hecho un gran trabajo", manifestó el monegasco, que cuenta dos victorias y nueve 'poles' desde que compite en la Fórmula Uno.

"No estoy del todo contento, pero si nos lo dicen antes del fin de semana, lo cogemos. No esperábamos ni este resultado, ni ser tan competitivos, ni haber podido estar luchando por la victoria hasta el final", manifestó Leclerc después de acabar segundo este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña.