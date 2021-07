Las hermanas Ariya y Moriya Jutanugarn ganan el Down Great Lakes Bay Invitational

Las hermanas tailandesas Ariya Jutanugarn (i) y Moriya Jutanugarn (d) posan el trofeo después de ganar el Down Great Lakes Bay Invitational en el Midland Country Club en Midland, Michigan (EE.UU.), hoy 17 de julio de 2021. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Midland (EEUU), 17 jul (EFE).- Las hermanas tailandesas Ariya y Moriya Jutanugarn ganaron este sábado el Down Great Lakes Bay Invitational, del LPGA Tour, con un segundo registro de 59 golpes (-11), en la modalidad de mejor bola, que las dejó tres arriba en la clasificación final (256, -24) sobre las campeonas defensoras.

Ariya, de 25 años, ganó por duodécima vez en el LPGA Tour y la segunda esta temporada, y Moriya, de 26 años, se llevó su segundo título. Ariya ganó la Honda LPGA Tailandia el 9 de mayo para su primera victoria desde julio de 2018.

Las campeonas defensoras, la estadounidense Cydney Clanton y la también tailandesa Jasmine Suwannapura (259, -21) tuvieron registro de 64 golpes (-6) pero nunca pudieron competir con la mejor inspiración de las hermanas Jutanugarn, que jugaron el mejor golf del torneo.

Las hermanas Jutanugarn superaron el fuerte viento reinante en el Midland Country Club y después de haber llegado a la última jornada con un registro de 70 golpes (par) en tiro alterno, la modalidad de la tercera ronda del viernes, y dos impactos detrás de Clanton Y Suwannapura, el la decisiva ronda estuvieron intratables.

Clanton y Suwannapura, que ganaron el evento inaugural por seis golpes en 2019, y fue cancelado el año pasado debido a la pandemia de covid-19, no pudieron revalidar el título y tuvieron que conformarse con el segundo puesto.

"No hay nada que objetar a la gran victoria que han conseguido Ariya y Moriya (Jutanugarn) porque fueron las jugaron muy bien hoy y se merecían la victoria", declaró Clanton.

La surcoreana Lim Kim y la estadounidense Yealimi Noh (64, -6) y la tailandesa Pajaree Anannarukarn junto a Aditi Ashok (66, -4) empataron en el tercer lugar con 261 golpes (-19).

La ganadora del U.S. Open Femenino, la filipina Yuka Saso y la australiana Minjee acabaron la jornada con registro de 62 golpes (-8) y un acumulado de 262 (-18) para ocupar el cuarto lugar.

En cuanto a la representación española, la veterana Carlota Ciganda en pareja con la inglesa Mel Reid, no tuvieron su mejor desempeño tras haber estado en la lucha por el título en las tres jornada anteriores y entregaron tarjeta firmada de 70 golpes (par) para un acumulado de 266 (-14), que las bajó al duodécimo puesto.

El mismo que tuvieron otras cuatro parejas, entre ellas la formada por la mexicana María Fassi y la estadounidense Stacy Lewis, que completaron la jornada con un registro de 66 (-4).

Mientras que la española Nuria Iturrioz, que formó pareja con la francesa Celine Herbin, tuvieron un excelente registro de 64 golpes (-6) para acumular 268 (-12) y compartieron el vigésimo segundo puesto con otras dos parejas.