La Paz comienza una jornada de "megavacunación" contra la covid-19

Un joven boliviano se toma una foto durante el momento en el que recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 18 jul (EFE).- La jornada de la "megavacunación" en la ciudad de La Paz, la sede de Gobierno de Bolivia, se inició este domingo con filas en los puntos de inmunización y el objetivo de lograr vacunar al menos el 60 % de la población de la región.

Esta jornada de inmunización masiva se inició con un acto en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en el que participaron el ministro de Salud, Jeyson Auza, el gobernador de La Paz, el opositor Santos Quispe, y el alcalde paceño Iván Arias.

Son doce puntos autorizados para vacunar este domingo a la población en general mayor de 18 años que usualmente puede acudir de lunes a viernes a hacerse inmunizar, pero no el fin de semana.

En varios de estos espacios ya se registraron filas de personas a la espera de recibir su primera dosis, la cual no se han aplicado por falta de tiempo en la semana o porque recién se animaron a inocularse.

UNIÓN DE AUTORIDADES

En el acto, el gobernador Quispe indicó que el objetivo es inmunizar al menos al 60 % de la región y que con esta jornada de vacunación masiva se está velando por la salud de la población.

Además, destacó la unión de las autoridades nacionales y locales para llevar a cabo esta actividad para preservar la salud y avanzar en la inmunización masiva.

De la misma manera, el alcalde Arias destacó la "unión" de las autoridades locales y nacionales para realizar esta "megavacunación" que demuestra el compromiso con la salud y que unidos se puede "lograr mucho más que separados".

El alcalde recordó que el año pasado, por esta época, estaba siendo ingresado a un hospital por complicaciones asociadas a la covid-19 y que permaneció allí por 45 días luchando por su vida, por lo que instó a la población a acudir a los puntos de vacunación.

Por su parte, el ministro Auza destacó que -de acuerdo a los últimos datos epidemiológicos- en la última semana hubo una reducción de casos del 47 % en La Paz y del 15 % a nivel nacional.

Además, sostuvo que a pesar de que el país esté en desescalada de casos en esta tercera ola de contagios, no se deben "relajar las medidas de bioseguridad" y que la población debe acudir a la inoculación.

"Vacunación para la reactivación, solamente así podremos pensar en una nueva normalidad", recalcó Auza.

Bolivia aplica, desde finales de enero, un plan de vacunación que comenzó con el personal sanitario de primera línea y se fue ampliando hasta incluir a los mayores de 18 años y mujeres embarazadas.

Hasta el momento se han aplicado 2.574.283 primeras dosis, mientras que 917.488 recibieron la segunda vacuna, según los últimos datos del Ministerio de Salud.

El plan gubernamental emplea los fármacos Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen.

Bolivia acumula 461.714 contagios de covid-19 y 17.443 decesos, desde que se identificaron los primeros contagios en marzo del año pasado.