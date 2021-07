Juan Diego acude al tanatorio de Pilar Bardem

18-07-2021 JUAN DIEGO. MADRID, 18 (CHANCE) Pilar Bardem fallecía este sábado en la clínica Ruber de Madrid tras sufrir una complicación respiratoria. Una noticia que nos dejaba sobrecogidos y que de momento, desconocemos cómo se encuentran los familiares de la actriz porque no han hecho acto de presencia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Pilar Bardem fallecía este sábado en la clínica Ruber de Madrid tras sufrir una complicación respiratoria. Una noticia que nos dejaba sobrecogidos y que de momento, desconocemos cómo se encuentran los familiares de la actriz porque no han hecho acto de presencia.



Y es que parece ser que Pilar dejó claro que quería que todo se hiciera con la máxima discreción posible. Y así se está haciendo porque de momento no se ha acercado ningún familiar al tanatorio donde están los restos mortales de la actriz, el único que ha acudido a despedirse de ella ha sido el actor Juan Diego.



El actor de la conocida serie de televisión 'Los Hombres de Paco' parece que no se ha enterado de que Pilar quería algo discreto y no quería que nadie se acercase porque se ha encontrado con las puertas cerradas y con problemas a la hora de acceder al tanatorio.



Eso sí ha confesado que: "Se ha ido una grande de la profesión y una grande en todo, de la solidaridad, de lucha, allí donde había un problema, allí estaba, yo creo que la vamos a echar mucho de menos" y ha querido tener unas emotivas palabras para ella: "Destacaría de ella todo, era un corazón que andaba".