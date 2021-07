JJ.OO/Triatlón.- (Análisis) Gómez Noya y Mario Mola, claros aspirantes a medalla en Odaiba

13-07-2021 Los cinco triatletas españoles que competirán en Tokio DEPORTES ITU



El equipo español de triatlón intentará mostrar su poderío en los Juegos Olímpicos con los campeones mundiales Javier Gómez Noya y Mario Mola, líderes de una pujante selección que también cuenta con Fernando Alarza, Miriam Casillas y Anna Godoy, argumentos para aspirar a éxitos tanto en las pruebas individuales como en la mixta.



Hace cinco años, Gómez Noya sufrió una de las mayores decepciones de carrera sobre una bicicleta, pero no compitiendo, sino entrenando. Se cayó en plena preparación para los Juegos Olímpicos, se rompió el brazo izquierdo y se esfumó su sueño de repetir medalla en Río de Janeiro.



"No tengo ganas de revancha porque al final esa revancha sería conmigo mismo. Fue un momento complicado porque los Juegos de Río tenían un circuito que me iba bien y en el que había ganado el año anterior", recordó recientemente el gallego en una entrevista concedida a Europa Press, dejando claro que hace tiempo que ya ha pasado página.



A sus 38 años, el pentacampeón mundial y tetracampeón continental dispone de otra oportunidad, probablemente la última de su carrera, de aumentar su botín olímpico tras la plata que logró en Londres 2012, donde tan solo 11 segundos le separaron del oro que se colgó el ídolo local Alistair Brownlee.



Aquella medalla en la capital inglesa sigue siendo la única que ha conquistado el triatlón español en este deporte, que es olímpico desde Sidney 2000. Gómez Noya estuvo muy cerca de estrenarse cuatro años antes de Londres, ya que en los Juegos de Pekín 2008 se quedó a una sola posición del podio.



El líder del equipo español ha reconocido que, teniendo en cuenta su veteranía, le puede venir bien la "carrera dura y de desgaste" que se espera en Tokio debido al calor y la humedad, que la organización ha tratado de atenuar fijando el inicio de las dos pruebas individuales a las 6.30 hora local. A partir de ese momento, Gómez Noya intentará aumentar un palmarés de época: 45 victorias y 83 podios en 122 pruebas a lo largo de su carrera.



EL RELEVO MIXTO, NUEVA OPCIÓN DE GLORIA



Al mismo nivel de favoritismo se sitúa la otra gran baza del equipo español, Mario Mola, gran dominador planetario durante este último ciclo olímpico con sus tres oros mundiales en 2016, 2017 y 2018, mientras que en 2019 tuvo que 'conformarse' con la medalla de plata por detrás del francés Vincent Luis.



A sus 31 años, el mallorquín lidera el ranking mundial de la especialidad y encara en un momento ideal los terceros Juegos Olímpicos de su carrera, tras finalizar octavo en Río 2016, donde partía como candidato al podio, y decimonoveno en Londres 2012. La tercera baza del poderoso equipo español es el talaverano Fernando Alarza, subcampeón de Europa en 2018 y bronce mundial en 2016.



Por su parte, el equipo femenino está integrado por Miriam Casillas, bronce en la Copa del Mundo de 2015 y decimoctava del ranking mundial, y Anna Godoy, plata en la Copa de Europa de 2015 y procedente de una familia muy relacionada con el triatlón, ya que tanto su padre como su hermano han representado a España en este deporte.



Las distancias olímpicas son idénticas para las pruebas masculina y femenina, que se disputarán en el Parque Marítimo de Odaiba: primero 1.500 metros de natación, después 40 kilómetros de ciclismo y, para finalizar, 10 kilómetros de carrera a pie.



Además, en estos Juegos Olímpicos debuta la competición de relevo mixto, donde cada país compite con equipos de dos hombres y dos mujeres. De esta forma, cada triatleta completará 300 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 2 de carrera para un total en cada equipo de 1.200 metros, 4 y 8 kilómetros, respectivamente. Mola, Alarza, Godoy y Casillas tratarán de estar en la pelea por el podio.



FICHA.



--SEDE: Parque Marítimo de Odaiba.



--FECHAS: 26 julio (prueba masculina), 27 julio (prueba femenina) y 31 julio (relevo mixto).



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Javier Gómez Noya, Mario Mola, Fernando Alarza, Miriam Casillas y Anna Godoy.