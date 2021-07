JJ.OO/Tiro olímpico.- (Análisis) Fátima Gálvez y Alberto Fernández, campeones mundiales con sed olímpica

13-07-2021 Alberto Fernández y Fátima Gálvez DEPORTES RFEDETO



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El tiro olímpico español llega a los Juegos de Tokio con ganas de romper una sequía de 17 años, desde la última vez que ganó su última medalla, y con dos buenas bazas para lograrlo en las figuras de Alberto Fernández y Fátima Gálvez, dos campeones mundiales en la modalidad de foso olímpico que aún no han logrado subir al podio olímpico.



El Campo de Tiro de Asaka, donde ya se compitió en los Juegos de Tokio'64, será el escenario donde los dos tiradores intentarán emular a los tres españoles que se han colgado una medalla olímpica en este deporte: Ángel León (plata en pistola 50 metros en Helsinki'52), Jorge Guardiola (bronce en foso olímpico en Seúl'88) y María Quintanal (plata en foso olímpico en Atenas'04).



De los dos, quien más cerca ha estado de saborear la gloria es Fátima Gálvez, quien se define como "luchadora en un mundo de hombres". La tiradora de Baena (Córdoba), que se empeñó en ser zurda pese a que le recomendaron que tirara con la mano derecha durante sus inicios con la escopeta, se quedó con la miel en los labios en sus dos anteriores participaciones olímpicas.



Quinta en Londres 2012, se quedó aún más cerca del podio en Río 2016, donde finalizó cuarta y consiguió un segundo diploma olímpico que le supo a poco. A sus 34 años recién cumplidos, esta enfermera de profesión llega con mucha experiencia acumulada y tercera en el actual ranking mundial.



Así lo demostró este mismo año en la Copa del Mundo de Egipto, donde se colgó el oro, aunque el mayor logro de su carrera se produjo en Italia en 2015, cuando se proclamó campeona mundial y subió un escalón respecto a su plata mundial de Granada 2014. En total, Gálvez atesora en su historial 32 medallas internacionales entre distintas competiciones.



LA NUEVA MODALIDAD MIXTA, OPCIÓN AÑADIDA PARA LA PAREJA ESPAÑOLA



Aún más veterano es Alberto Fernández, que a sus 38 años afronta sus cuartos Juegos Olímpicos con una triple espina que quitarse, ya que no pudo meterse en la pelea por los mejores en Pekín 2008 (33º puesto final), Londres 2012 (25º) ni Río 2016 (17º).



Estos discretos resultados olímpicos contrastan con su brillo en los campeonatos mundiales, que le llevó a colgarse sendos oros individuales en Alemania 2010 y Corea 2018, cuando igualó el récord mundial al romper 48 de los 50 platos lanzados al aire.



El madrileño, diestro y que lleva compitiendo al máximo nivel desde 1998, también llega en muy buen momento de forma, ya que ocupa la segunda posición en el ranking mundial. El botín de 25 medallas que atesora en grandes competiciones internacionales también corrobora su talento y le hace candidato a un broche olímpico a su carrera.



Además de sus respectivas competiciones individuales, Gálvez y Fernández formarán dúo en la novedosa competición mixta por equipos, que aumenta sus opciones de gloria en Tokio. Otra buena opción extra para dos experimentados campeones mundiales que aún no han apaciguado sed olímpica.



En el foso olímpico se dispara a 125 platos (5 series de 25 platos), con una escopeta calibre 12 y cartuchos con 24 gramos de plomos, en una cancha al aire libre y desde cinco puntos diferentes de la misma. Los platos tienen 11 centímetros de diámetro y sus trayectorias son variables.



Los seis mejores pasan a la final olímpica, que consiste en dos series de 25 platos. Una vez finalizada la primera serie de 25 platos, el último clasificado quedará eliminado. Después de que los cinco finalistas restantes hayan disparado otros cinco platos y llegando a los 30, el tirador que quede en quinto lugar es eliminado, así sucesivamente hasta llegar a los últimos 10 platos, dónde los dos últimos aspirantes pelean por el oro.



FICHA.



--SEDE: Campo de Tiro de Asaka.



--FECHAS: Del 24 de julio al 2 de agosto.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Alberto Fernández y Fátima Gálvez (Foso olímpico individual y mixto).