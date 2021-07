JJ.OO/Tiro con arco.- (Análisis) Daniel Castro e Inés de Velasco ponen su diana en Tokio

15-07-2021 Daniel Castro e Inés de Velasco DEPORTES WORLD ARCHERY



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El tiro con arco español vuelve a tener representación en los Juegos Olímpicos con Daniel Castro e Inés de Velasco, en individual y también como equipo mixto, dos debutantes para Tokyo 2020 en busca del sueño de una medalla que solo saboreó España en 1992.



La cantera nacional sigue produciendo talentos, como el gallego, de 24 años, y la madrileña, de 19. Pero hasta la fecha en la cita olímpica solo alcanzaron la gloria Carlos Holgado, Alfonso Menéndez y Antonio Vázquez, con el oro por equipos en Barcelona'92. Corea del Sur y Estados Unidos tiene a los mejores en acertar con la diana, los 10 puntos, con flechas lanzadas desde 70 metros.



En categoría individual masculina, Castro acude a sus primeros Juegos después de una clasificación titánica dentro del equipo nacional, ante todo un campeón de Europa como Pablo Acha o un Miguel Alvariño, representante en Rio 2016, al que no le vino bien el aplazamiento un año por la pandemia de coronavirus.



Los resultados en 2021 en la Copa del Mundo dieron a Castro su opción de competir con los mejores, a nivel olímpico, apenas tres años después de su debut internacional. El gallego terminó segundo en Guatemala, eliminando alguno de los rivales de Tokio.



Además, el de As Pontes jugó también un papel fundamental en el triunfo por equipos de España sobre Estados Unidos. A esa medalla de oro le siguió una plata en la siguiente parada de la Copa del Mundo en Lausana, precisamente junto a Alvariño y Acha, un trío que prometía pero que no logró la clasificación por equipos.



Un mes antes de los Juegos, en París, la última cita del circuito, truncó la buena baza del equipo masculino al caer en cuartos de final ante Estados Unidos. En el caso del joven y potente equipo femenino, la eliminación fue más cruel, ya que Leyre Fernández, Inés de Velasco y Elia Canales lo rozaron.



Para entonces, De Velasco ya le había dado a España la plaza de arco recurvo en individual femenino, con su tercer puesto en Antalya (Turquía) a principios de junio, y también confirmaba la del equipo mixto, novedad en el programa olímpico. Con una carrera breve pero intensa, la madrileña busca ahora como Castro llevar su desparpajo libre de tensiones a dar la sorpresa en la gran cita del deporte.



En la muerte súbita de Tokyo 2020 conocerán sin embargo un nivel que pocas veces han enfrentado. En Guatemala, Castro promedió una puntuación de 9.43 para eliminar a Steve Wijler, número 12 del mundo. Tanto el gallego como el talento precoz de la madrileña pueden tener un techo alto en la capital japonesa.



FICHA.



--SEDE: Campo de Tiro con Arco Parque Yumenoshima.



--FECHAS: Del 23 al 31 de julio.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Daniel Castro e Inés de Velasco (individual masculino y femenino y equipo mixto).