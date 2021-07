JJ.OO/Skate.- (Análisis) El 'skate' se estrena en Tokio y España quiere ser parte

09-07-2021 Jaime Mateu, Danny León y Julia Benedetti DEPORTES COE / PEPO HERRERO / ALAIN GOIKOETXEA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Tokyo 2020 será el debut histórico del 'skate' como deporte en unos Juegos Olímpicos y España tendrá a Danny León, Jaime Mateu y Julia Benedetti como representantes, tres opciones de estar entre los mejores en un escenario casi inesperado.



Que el 'skate' entrara en el programa olímpico sorprendió a los aficionados y también a los propios profesionales. La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) era apostar por una disciplina de cultura urbana y atractivo en la juventud.



España no parte como favorita a las medallas, pero no se perderá una cita histórica para el 'skateboarding', con sus mejores bazas en busca de conquistar el estilo olímpico. La primera en lograr el billete a Tokio fue Benedetti, una niña de 16 años que ejerce desde hace ya varios como profesional por todo el mundo.



La gallega fue el primero de los tres pasaportes olímpicos de la selección española para estar el cuatro de agosto en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake. A finales de mayo, en Des Moines (Iowa, Estados Unidos), también se clasificaron León y Mateu, en la última competición preolímpica del año en el Dew Tour.



Los tres competirán en la modalidad de 'park'. Las competiciones de 'park' tienen lugar en una pista con desniveles y con una serie de curvas complicadas, algunas de las cuales se asemejan a grandes cúpulas del revés. Los competidores aprovechan el terreno para realizar trucos por los que serán puntuados.



El talento precoz de Benedetti puede ser único en España pero a nivel mundial es un deporte con pequeños grandes genios. Dos japonesas parten como favoritas, las mejores del mundo compitiendo en casa, Misugu Okamoto, de 15 años, y Sakura Yosozumi. La juventud, ese gran público que espera captar Tokyo 2020.



Ya como experto de los circuitos mundiales a sus 26 años, León viaja a la capital japonesa para disfrutar de un escenario inesperado. "Al 'skate' nunca le hemos considerado un deporte, es un estilo de vida, una forma de ser, yo soy 'skater' y así es como me muevo y respiro. Me veo en Tokio pero a mi manera", admitió el mostoleño, un pionero para el skate español.



A León no tardaron en llegarle los patrocinadores y las victorias, la última en junio en los Ruhr Games. A nivel mundial, los estadounidenses dominan el ranking y las quinielas con Heimana Reynolds, Cory Juneau y Zion Wrigh. Además, el brasileño Pedro Barros es otro de los favoritos a las medallas.



"De ser vándalos que rompíamos bancos a ser deportistas olímpicos", decía Jaime Mateu. El balear afincado en Cantabria lleva su estilo agresivo a Japón, viviendo el sueño con la esperanza de que sea un escenario que ayude a progresar al mundo del 'skate' en España, minoritario y pendiente de la repercusión olímpica.



Y es que la diferencia de inversión y seguimiento con respecto a otros países, como la cuna estadounidense, es notable. Las redes sociales han ayudado al surf del asfalto a llegar a cada rincón del mundo. La cultura urbana compartida a base de vídeos por internet, acceso ilimitado a trucos, estilos y tendencias llega a Tokio.



FICHA.



--SEDE: Parque de Deportes Urbanos de Ariake.



--FECHAS: 25 y 26 de julio para la modalidad 'street'; 4 y 5 de agosto, 'track'.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Danny León (Park), Jaime Mateu (Park) y Julia Benedetti (Park).