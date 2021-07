JJ.OO/Remo.- (Análisis) El remo español busca un ápice de fuerza para acabar con la sequía medallera

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El equipo español de remo acude a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sin la presión de verse de forma anticipada en las medallas y con la ilusión de dar la sorpresa y acabar con la larga sequía de la disciplina olímpica, que cuenta con una única medalla de plata, y con la baza de la pareja Aina Cid y Virginia Díaz.



Desde que Fernando Climent y Luis María Lasúrtegui se proclamaran ganadores de la medalla de plata en dos sin timonel en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, España no vuelve a morder una medalla olímpica. Es la única en la historia del remo olímpico y, en Tokio, por difícil que pueda parecer, intentarán lograr que tenga compañía en el palmarés.



Intentarán la hazaña en el Sea Forest de Tokio, un canal artificial construido en una isla en la costa de la capital nipona para albergar el remo y el piragüismo. En concreto, para las pruebas de remo, contaba con una capacidad para 16.000 espectadores que, por culpa de la pandemia, no podrán animar a los remeros.



El equipo español estará formado por Manel Balastegui y Caetano Xose Horta en Doble Scull Ligero y por Jaime Canalejo y Javier García en Dos sin timonel, en categoría masculina, y por Aina Cid y Virginia Díaz en Dos sin timonel en categoría femenina.



Parte de los sueños más golosos pasan por las manos y remo de Aina Cid. La de Amposta, a sus 26 años, afronta esta cita con ilusión junto a Virginia Díaz, su nueva pareja después de la retirada de Anna Boada, con quien en Río 2016 consiguió el sexto puesto en la final y con él un diploma olímpico que quiere, cuanto menos, repetir ahora con Díaz.



Pueden ser las 'tapadas' y quieren exprimirlo. Llegan preparadas a la cita, bien conjuntadas al trabajar juntas desde 2018. La catalana y la cántabra han llevado ya su embarcación a dos sin timonel a un oro europeo en 2019, un reciente bronce europeo del pasado mes de abril en Varese (Italia), y también al oro de la Copa del Mundo de mayo, en Suiza.



"El objetivo 'oficial' que tenemos es dar el cien por cien y salir contentas de esa competición. Obviamente queremos estar luchando por las medallas y nos encantaría poder subir al podio, no al podio, a lo más alto del podio", confesó Aina Cid recientemente en una charla en Radio Marca.



Si ellas pueden estar cerca de la medalla, lo intentarán también, aunque con menos opciones realistas, los chicos. Por un lado, los jóvenes Manel Balastegui y Caetano Xose Horta intentarán sorprender en doble scull ligero. Una pareja nueva, reciente, que en los últimos campeonatos continentales fueron ganadores en la Final B, séptimos en el global de la competición --las seis mejores embarcaciones estaban en la Final A-- y con la voluntad de seguir mejorando.



Cierra la escasa participación española, de tres embarcaciones en total, el dúo sin timonel masculino, formado por Javier García y Jaime Canalejo. Una dupla hispalense que también debuta en unos Juegos Olímpicos, cita a la que llegan tras lograr podios en citas de la Copa del Mundo o en los Campeonatos de Europa, con un Canalejo ya recuperado de una infección que les apartó a ambos del último Europeo de Varese.



FICHA.



--SEDE: Canal Sea Forest.



--FECHAS: Del 23 al 30 de julio.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Manel Balastegui y Caetano Xose Horta (Doble scull ligero), Jaime Canalejo y Javier García (Dos sin timonel) y Aina Cid y Virginia Díaz (Dos sin timonel).