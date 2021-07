JJ.OO/Esgrima.- (Análisis) Carlos Llavador devuelve la esgrima española a los Juegos 13 años después

02-06-2020 El esgrimista español Carlos Llavador DEPORTES COE



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La delegación española recupera en Tokyo 2020 su participación en esgrima tras 13 años de ausencia gracias a la clasificación del madrileño Carlos Llavador, de 30 años, que busca suceder a José Luis Abajo 'Pirri', medallista en Pekín 2008 y actual presidente de la Federación Española de Esgrima, con una medalla que sería histórica.



Llavador compite en la modalidad de florete masculino y devuelve a España la posibilidad de pelear por las medallas en un deporte que -tradicionalmente- no se ha dado muy bien a los nacionales, pues tan solo 'Pirri' ha logrado subir al podio olímpico, con su bronce en la capital china en la modalidad de espada, en toda la historia de los Juegos.



Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, Llavador afronta la cita con garantías y mucha confianza tras el oro conquistado en 2020 en la Copa del Mundo celebrada en El Cairo, su primer metal a nivel internacional de esta repercusión.



Además, Llavador es bronce mundial en 2018 y también bronce europeo en 2015, medallas que engrandecen su trayectoria, la cual creció de forma exponencial cuando decidió marcharse a Italia para entrenarse con los mejores esgrimistas en la escuela Frascati Scherma, una de las más prestigiosas del mundo.



Condecorado por el Consejo Superior de Deportes con la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, Llavador ha vivido un año marcado por la tensión de saber si obtendría el billete para la capital nipona. Pese a su gran diferencia en el ránking mundial, su último año ha sido de película tras la victoria en Egipto.



En febrero de 2020 conseguía el oro en la Copa del Mundo y dejaba prácticamente atada su clasificación, pero la irrupción de la pandemia dejó en el aire su billete. Tras un duro confinamiento no habría más competiciones hasta el pasado mes de marzo, cuando debía cerrarse su presencia en Tokio.



Llavador no estuvo muy acertado ese fin de semana en Doha y puso en manos de sus rivales todas las opciones para acudir a los que serán sus primeros Juegos Olímpicos. No conforme con darle más intriga, el domingo a última hora fue cuando conoció que definitivamente estará en Tokio peleando por una medalla que se escribiría en mayúsculas en los libros de historia.



El esgrimista madrileño ocupa actualmente el puesto 18 en el ránking mundial de florete, una clasificación que está liderada por el italiano Alessio Foconi, el estadounidense Gerek Meinhardt y el francés Enzo Lefort.



FICHA.



--SEDE: Makuhari Messe Hall B.



--FECHAS: Del 24 al 1 de agosto.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Carlos Llavador (florete).