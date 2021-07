JJ.OO/Bádminton.- (Análisis) Un histórico Abián y la debutante Azurmendi intentarán hacer olvidar a Carolina Marín

13-02-2020 Pablo Abián, en el Campeonato de Europa por equipos. DEPORTES BEC



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El bádminton español acude a los Juegos Olímpicos de Tokio con la representación del veterano Pablo Abián, que disputará su cuarta cita olímpica, y de Clara Azurmendi, que encontró el billete a última hora tras la confirmación de de distintas bajas, entre ellas, la de Carolina Marín por lesión de última hora.



La jugadora onubense, vigente campeona olímpica y principal favorita allá donde juegue, es la gran ausente de la delegación española y no podrá por luchar para revalidar ese oro olímpico que todavía luce en su cuello. La lesión de cruzado y los dos meniscos de su rodilla izquierda a casi dos meses de la gran cita, y tras recuperar su nivel tras otra lesión de rodilla, la derecha, a principios de 2019, harán a Carolina Marín seguir los Juegos desde casa.



En su lugar ha sido llamada, por su clasificación en el ranking de la Federación Mundial de Bádminton (BWF), la donostiarra Clara Azurmendi, que se estrenará en unos Juegos a sus 23 años. A la hora de realizar dicha actualización, la BWF tuvo en cuenta los rankings de los deportistas y la buena posición de la deportista vasca hizo posible su pasaporte para Tokio.



Azurmendi -encuadrada en el Grupo C del torneo- se medirá en la fase de grupos a la coreana An Seyoung, séptima de la clasificación de la Federación Mundial y una de las grandes promesas del bádminton mundial; y también a la nigeriana Dorcas Ajoke Adesokan, que ha ofrecido un buen nivel recientemente en el Iberdrola Spanish International disputado en La Nucía.



Las expectativas las marcará su propio concurso, aunque todo lo que sea superar la primera fase ya sería un triunfo para la joven jugadora española, actual número 67 del ranking mundial.



Con mucha más experiencia acude a los Juegos Pablo Abián, quien compite en la cuarta cita olímpica de su carrera tras Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En la capital china fue eliminado en su primer partido y en las otras dos citas no pudo pasar de la fase de grupos, aunque se convirtió en el primer jugador español en ganar un partido olímpico de este deporte.



Por ello, superar su grupo, el N, en el que ha quedado emparejado con el sexto cabeza de serie, el chino Chen Long, y el estonio Raul Must, número 92 del ranking mundial, será el objetivo para el jugador aragonés, de 36 años y 51 el mundo.



Oro en los Juegos Europeos de 2015, Abián llega en un buen momento de forma después de que hace unas semanas añadiese dos títulos nacionales a su extenso palmarés (suma 23 oros) y además acaba de ganar el Iberdrola Spanish International del Circuito BEC, el último torneo internacional previo a la cita olímpica.



Clara Azurmendi y Pablo Abián acuden a la cita de la capital japonesa junto al director técnico de la Federación Española de Bádminton (FESBA), Arturo Ruiz, y el técnico Javier Abián.



FICHA.



--SEDE: Musashino Forest.



--FECHAS: Del 24 al 2 de agosto.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Clara Azurmendi y Pablo Abián.