Irán.- Teherá desvincula cualquier intercambio de presos con EEUU de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno iraní ha desmentido que las negociaciones con Estados Unidos sobre un posible intercambio de prisioneros sea un tema relacionado con las conversaciones con la comunidad internacional sobre el programa nuclear de la república.



"Me parece escandaloso que EEUU niegue el simple hecho de que se ha logrado un acuerdo sobre el asunto de los detenidos", ha declarado un portavoz de la diplomacia iraní, Said Jatibzade, sobre las informaciones de un posible intercambio de una decena de retenidos entre ambos países.



El portavoz aseguró que tal pacto existe y que "se acordó con EEUU y el Reino Unido en Viena sin relación" con las negociaciones nucleares, ha asegurado desde su cuenta de Twitter.



El viceministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, acusó anteriormente a Washington y Londres de haber convertido el canje de detenidos en "un rehén de los objetivos políticos".



"Mantener tal intercambio como rehén de objetivos políticos no facilita ninguno de los dos aspectos", según Aragchi, principal negociador de Irán en las conversaciones de Viena. "DIEZ PRISIONEROS de todos los lados pueden ser liberados MAÑANA si US&UK cumplen con su parte del trato", ha indicado en Twitter.



"Durante los últimos tres años, Estados Unidos ha atacado a todos los iraníes que viven en cualquier lugar con sus brutales e ilegales sanciones. El actual gobierno de Estados Unidos ha participado en estos crímenes de lesa humanidad durante 144 días. Los iraníes no deberían haber pasado un solo día bajo sanciones", ha añadido.



Araqchi aprovechó para concretar que las negociaciones, cuya sexta ronda terminó el 20 de junio pasado, podrán reanudarse tras la investidura del presidente electo, Ebrahim Raisi, prevista para el 5 de agosto.



En respuesta a los comentarios de Aragchi, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó categóricamente la afirmación, negó que ya hubiera un acuerdo sobre un canje y dijo que Estados Unidos estaba preparado para continuar las conversaciones sobre los prisioneros incluso mientras espera la reanudación de las negociaciones nucleares.



Price aprovechó para censurar el comentario de Araqchi, al calificarlo como "un escandaloso intento de desviar la culpa" en medio del estancamiento actual de las negociaciones.