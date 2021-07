Hamilton consigue una controvertida octava victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña

Fórmula Uno - Gran Premio de Gran Bretaña - Circuito de Silverstone, Silverstone, Gran Bretaña - 18 de julio de 2021. Lewis Hamilton de Mercedes durante la carrera. REUTERS/Peter Cziborra

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 18 jul (Reuters) - Lewis Hamilton ganó el domingo el Gran Premio de Gran Bretaña por octava vez, un récord, a pesar de una penalización de 10 segundos por una controvertida colisión en la primera vuelta que hizo que su rival de Red Bull, Max Verstappen, se estrellara y quedara fuera de la carrera.

El piloto de Mercedes, que ahora está a solo ocho puntos de Verstappen después de 10 carreras, pasó a Charles Leclerc de Ferrari para quedarse con la punta a dos vueltas del final, mientras una multitud de 140.000 personas se levantaba para animarlo.

El compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, fue tercero tras obedecer las órdenes del equipo para dejar pasar a Hamilton y perseguir a Leclerc en una carrera detenida tras el accidente de Verstappen y luego reiniciada.

La victoria fue la 99 de la carrera de Hamilton en la Fórmula 1, siete veces campeón del mundo, y la cuarta de la actual campaña.

También fue el peor resultado posible para Verstappen, que había salido en la pole position con 33 puntos de ventaja y en busca de una cuarta victoria consecutiva, pero que acabó con las manos vacías y en el hospital para una revisión.

"Esto es un sueño para mí hoy, hacerlo delante de todos ustedes", dijo Hamilton a la mayor multitud que ha asistido a un evento deportivo en Gran Bretaña desde el inicio de la pandemia. La carrera del año pasado se celebró sin espectadores.

"Siempre trato de ser comedido en mi enfoque, sobre todo en la lucha con Max, que es muy agresivo. Y hoy he estado totalmente a su lado y no me ha dejado espacio (...) Independientemente de si estoy de acuerdo con la penalización, la asumo y sigo trabajando", dijo.

Leclerc también mantuvo la cabeza alta tras perderse la que habría sido la primera victoria de Ferrari desde 2019.

"No di el 100% pero sí el 200%. Di todo de mí pero no fue suficiente en las dos últimas vueltas", dijo el monegasco.

No se concedió ningún punto por la vuelta rápida, ya que el mexicano de Red Bull Sergio Pérez la marcó pero no consiguió el top 10 necesario para obtener la bonificación.

(Reporte de Alan Baldwin; Editado en español por Javier López de Lérida)