Gloria Camila asegura no haber escuchado a su tío Amador Mohedano en su última entrevista

27-06-2021 Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



La muerte de Pilar Bardem nos ha dejado el corazón sobrecogido y es que no nos esperábamos que la actriz se despidiera de la vida tan pronto y menos con esa sonrisa que siempre tenía y mostraba ante los medios de comunicación. Muchos han sido los personajes públicos que han mostrado sus condolencias y su tristeza por redes sociales, sobre todo personas del mundo de la interpretación.



Como no podía ser de otra manera, Gloria Camila, que está escalando poco a poco delante de las cámaras como actriz, también ha queriod expresar su tristeza por el fallecimiento de una de las grandes del cine español.



La hija de José Ortega Cano disfrutaba de una tarde de lo más apetecible en una terraza del centro de Madrid con su pareja, David García, hablando y compartiendo confidencias. Minutos más tarde los micrófonos de Europa Press Reportajes conseguían las primeras declaraciones de la joven sobre el fallecimiento de Pilar Bardem: "Yo siento mucho todas las pérdidas que estamos teniendo y últimamente más. Mi pésame a la familia".



Hemos aprovechado para preguntarle también sobre la entrevista que su tío, Amador Mohedano, dio en televisión el pasado viernes y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho su reacción: "Lo siento mucho, pero no lo he visto" decía con cara de extrañeza. Y es que parece que la hija de Rocío Jurado no quiere estar al tanto de lo que ocurre en su familia.