Estas son las últimas palabras públicas de Pilar Bardem

18-07-2021 PILAR BARDEM EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 18 (CHANCE)



Este sábado dábamos una noticia que nunca hubiésemos querido dar, el fallecimiento de una de las grandes del cine español, Pilar Bardem. La actriz fallecía este sábado en la Clínica Ruber de Madrid a los 82 años a causa de una enfermedad pulmonar, según avanzaba la revista 'Semana' y confirmaba el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.



Europa Press Reportajes ha querido homenajear a Pilar Bardem y ha rescatado las últimas imágenes que tenemos de ella, como cuando protagonizó uno de los momentos más íntimos del homenaje al poeta Marcos Ana y confesaba su noviazgo con el luchador antifranquista en su juventud:



"Yo me declaré a Marcos, he sido su novia de paseo. Ha hecho referencia a su delicado estado de salud, pues ha cumplido 80 años recientemente y ha asegurado que padece de fatigas: ya no puedo pasear porque me ahogo, pero bueno, hoy he venido aquí. Abrazada por una bufanda con los colores republicanos y conteniendo las lágrimas, recita unos versos del literato y al acabar, le vuelve a declarar su amor lanzándole un beso al cielo: te quiero marcos. Yo que sí creo en el más allá, no en el cielo que nos prometieron, el cielo y el infierno está aquí, ya lo dijo alguien inteligente, pero sí en la energía. Yo pienso que la energía de marco nos ha unido aquí, y marco estará muy contento de ver a todos sus amigos, a los que hemos podido venir y otros que no han podido. Yo me declaré a marcos, he sido su novia de paseo. Yo iba siempre deprisa, de un lado para otro, marcos iba más despacito porque era más inteligente. Ahora ya no puedo pasear porque me ahogo, pero bueno, hoy he venido aquí y ahora para todos vosotros, mi recuerdo de marcos, su verso: sueño de libertad: si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entren la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amo sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol, el aire. Te quiero Marcos".



Pilar Bardem reaparecía aparentemente bien de salud y lo hacía con motivo de los premios actúa 2019 que otorga la fundación AISGE. De lo más cercana con la prensa comentó el cariño que le daba la gente:



"Si porque soy buena persona. Hoy día especial, acompañada de un montón de compañeros de profesión. Todos los años es un momento especial para encontrarnos, querernos y celebrar que estamos vivos. A premiar a grandes profesionales. Por supuesto, todos somos grandes profesionales lo que pasa es que algunos no tienen ocasión de celebrarlo. Hace un año estaba con un problemilla de salud pero le vemos estupendamente. El problemilla sigue por un año más".



Otro de los últimos momentos que pudimos ver a la actriz acompañada en esta ocasión por su hijo, Javier Bardem, fue cuando acudieron a la manifestación en contra del gobierno de Marruecos para defender los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Madre e hijo han recorrido las calles de Madrid alzando la voz en protesta del gobierno de Marruecos y contra la postura que está teniendo España en este asunto. El actor se reivindicaba no solo por el pueblo marroquí sino también contra el gobierno de Pedro Sánchez por dejarse manipular por el país vecino.



Siempre tan solidaria, también recordamos a Pilar Bardem junto a sus hijos, Javier y Carlos, en un acto de Greenpeace en el Real Jardín Botánico de Madrid para pedir la protección de los océanos. En esta ocasión fueron Javier y Carlos Bardem los encargados de apadrinar el acto en el que contaron con un apoyo incondicional, el de su madre.