Coronavirus.- Un asesor del Gobierno británico considera "casi inevitable" que el país alcance los 100.000 casos diarios

LONDRES, 18 (DPA/EP)



El asesor del Gobierno británico Neil Ferguson cree "casi inevitable" que el país acabe registrando 100.000 contagios y 1.000 hospitalizaciones diarias por coronavirus dada la propagación de la contagiosa variante Delta y la reapertura del país que comenzará este próximo lunes.



"Me resulta difícil decirlo por seguridad pero creo que los 100.000 casos al día van a ser casi inevitables", ha declarado Ferguson, profesor del Colegio Imperial de Londres, a la cadena BBC en un momento en que el país registra aproximadamente la mitad, si bien los expertos avisan de que esta nueva ola todavía no ha llegado a su punto álgido.



"También creo que es casi seguro que llegaremos a las 1.000 hospitalizaciones al día, pero esa no es la verdadera pregunta. La cuestión es si acabaremos duplicando estas estimaciones, porque aquí es cuando la bola de cristal comienza a fallar", ha indicado.



"Podríamos alcanzar las 2.000 hospitalizaciones y los 200.000 contagios diarios, pero de eso estoy bastante menos seguro", ha declarado.



El país registró el sábado 54.674 casos y 41 fallecimientos adicionales por el coronavirus. Casi 4.000 pacientes están hospitalizados, 551 de ellos con respiración asistida.