Colombia registra otros 18.206 contagios y 476 muertes por covid-19

Una mujer se somete a una prueba de covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 18 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Colombia informaron este domingo de otros 18.206 contagios por coronavirus, para un total de 4.639.466 infecciones, así como de 476 nuevas muertes, con las que el país acumula 116.307 fallecimientos por la enfermedad.

Según el boletín diario del Ministerio de Salud, las regiones que más casos agregaron en esta jornada fueron Bogotá, con 4.208, y le siguieron en cifras los departamentos de Antioquia (2.208), Valle del Cauca (1.444), Cundinamarca (1.290) y Santander (946).

Sobre los fallecimientos, de los cuales 412 ocurrieron en días anteriores, la autoridad sanitaria informó que estuvieron principalmente en Bogotá (140), Valle del Cauca (46), Antioquia (41), Cundinamarca (40) y Santander (38).

Con los datos de hoy, las regiones que totalizan la mayor cantidad de contagios continúan siendo Bogotá (1.375.670), Antioquia (694.272), Valle del Cauca (367.565), Atlántico (302.210) y Cundinamarca (247.793).

En Colombia permanecen activos 120.788 contagios, que corresponden al 2,6 % del total de infecciones confirmadas.

En esta jornada el país también recibió 139.800 vacunas contra el coronavirus del laboratorio AstraZeneca, con las que Colombia ha recibido 30.962.444 dosis.

Hasta ayer, según el Ministerio de Salud se habían aplicado 23.486.275 dosis, de las cuales 10.255.069 personas ya tienen la pauta completa, 8.522.838 corresponden a segundas dosis y 1.732.231 a monodosis, es decir, de la vacuna del laboratorio Janssen.

Sin embargo, la entidad sanitaria ha venido insistiendo en que un número alto de personas priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación para recibir sus dosis no han acudido a sus citas.

"Las UCI están con una participación muy importante de personas que tuvieron la opción de estar vacunados y no lo hicieron, no permita que usted ingrese en ese grupo", advirtió hoy el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

Hoy fueron procesadas en el país 79.507 muestras, 47.745 de ellas de tipo PCR y 31.762 de antígenos, para un total de 21,61 millones de pruebas practicadas.