Campazzo lidera la lista de la selección argentina de baloncesto para Tokio

En la imagen, el jugador Facundo Campazzo (d), de la selección de Argentina de baloncesto. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 18 jul. (EFE).- El base de los Denver Nuggets Facundo Campazzo lidera la lista de la selección argentina de baloncesto para los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que no fueron convocados Máximo Fjellerup, Juan Fernández ni Lautaro Berra por el técnico Sergio 'Oveja' Hernández.

Hernández destacó lo difícil que fue seleccionar a los jugadores que finalmente representarán al país suramericano en la capital japonesa.

"Hoy fue el peor día de la concentración: tomar la decisión de cuáles son los 12 y comunicarla es lo que más sufro de todo el proceso. Pasan los años pero no me acostumbro", dijo el seleccionador.

"Van doce a Tokio, pero quiero que todos se sientan parte de este proceso, como quiero que Pablo (Prigioni) se sienta parte. Los quiero, respeto y admiro a todos", afirmó.

De la lista definitiva de doce jugadores hay nueve que se mantienen desde el Mundial de China de 2019, en el que Argentina fue subcampeón tras perder la final contra España.

A los nueve de China se suman el alero del AEK Atenas Juan Pablo Vaulet, el escolta del Barcelona Leandro Bolmaro y el pivote de la Universidad de Virginia Francisco Cáffaro.

Además de Campazzo, quien este año disputó las eliminatorias por el título de la NBA con Denver, en la lista se encuentran los otros dos jugadores argentinos que disputan la liga norteamericana: Gabriel Deck, alero de los Oklahoma City Thunder, y Luca Vildoza, base de los New York Knicks.

También viajará a Tokio el veterano pivote de 41 años Luis Scola, último representante de la llamada "generación de oro", quien tras una dilatada trayectoria milita en el Varese (Italia).

Lista completa:

Bases: Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Nicolás Laprovittola (Libre) y Luca Vildoza (New York Knicks).

Escoltas: Nicolás Brussino (Gran Canaria) y Leandro Bolmaro (Barcelona).

Aleros: Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder), Patricio Garino (Libre) y Juan Pablo Vaulet (AEK Atenas).

Pivotes: Luis Scola (Varese), Marcos Delia (Trieste Tayavek), Gallizzi (Instituto) y Francisco Cáffaro (Universidad de Virginia).