Cadenas participará con Argentina en sus primeros JJ.OO, que rozó con España

EFE/EPA/Mohamed Abd El Ghany / POOL/Archivo

León, 18 jul (EFE).- El veterano entrenador leonés Manolo Cadenas, el más longevo de la Liga española, disfrutará a sus 66 años su primera experiencia olímpica en Tokio que rozó con España en los últimos Juegos disputados en Río de Janeiro 2016, donde estuvieron ausentes los "Hispanos" tras caer en el preolímpico de Suecia por tan solo un gol.

Ha tenido que ser al frente de la selección argentina, a la que dirige desde 2017, cuando culminara con éxito este ciclo olímpico, logrando brillantemente la clasificación y arrebatando la supremacía a un rival que había crecido exponencialmente los últimos años, Brasil, con el que finalmente compartirá grupo en Tokio, tras la clasificación posterior de éstos.

Para el experimentado técnico de Valdevimbre con una dilatada experiencia de clubes en España -Naranco, Valladolid, Ademar, FC Barcelona o Granollers- y también con etapas en el extranjero -Wisla Plock polaco y Meshkov Brest bielorruso-, este debut olímpico le supone "alcanzar algo que siempre ilusiona a cualquier deportista, independientemente la edad a la que se consiga", según señaló a Efe.

Con los "Gladiadores" ha logrado seguir creciendo de la mano de una generación que se ha curtido en Europa, principalmente en el balonmano español que ha aprovechado su eclosión y ha introducido también savia nueva, propiciando la llegada de más jóvenes jugadores a balonmanos más competitivos.

Ello ha permitido que al indiscutible carácter de la selección albiceleste se le haya unido un mayor "gen competitivo" que le ha permitido a Argentina convertirse en Iberoamérica en la principal referencia en la actualidad y culminarlo con un brillante último mundial en Egipto, donde estuvo a un suspiro de alcanzar los cuartos de final.

"Faltó muy poco para poder dar ese salto cualitativo, pero el equipo ha demostrado que es capaz de competir casi con cualquiera y que nunca le pierde la cara a los partidos", proclama Cadenas que tiene contrato en vigor tan solo hasta los Juegos Olímpicos, ya que se prorrogó tras el aplazamiento a causa de la pandemia.

Lo que vaya a ocurrir posteriormente no está decidido porque el veterano entrenador leonés sigue teniendo contrato en vigor con el Abanca Ademar con un nuevo proyecto definido por la juventud de la mayor parte de su plantilla.

Cadenas, a pesar de "no renunciar a nada de antemano", es consciente de la dificultad que entraña el grupo que le ha correspondido en Tokio ante cuatro de cinco selecciones a las que nunca ha vencido en partido oficial, Francia, Noruega, Alemania o España, quedando tan solo Brasil con el cartel de más igualado el choque.

Para el técnico ademarista esta edición de los Juegos será "especial y muy diferente" debido a la incidencia de la pandemia que ya se ha notado a lo largo del final de la pasada temporada y también de toda la disputada este año.

"Ha sido un año muy duro marcado por la acumulación de partidos, con poco descanso e interrupciones a causa de la pandemia y eso, lógicamente, tiene que acabar notándose en la competición", recordó.

Sin embargo, ve a sus discípulos como "un grupo sólido, que ha trabajado muy bien y que tiene la misma ilusión que en los torneos anteriores, sabiendo combinarse la experiencia de jugadores más acostumbrados a estas grandes citas, con otros que llegar por primera vez con mucha ilusión".

A pesar de la dificultad que entrañará lograr una de las cuatro primeras posiciones del grupo A, el seleccionador argentino apuesta por tener "la misma ilusión que el que va a por la medalla, en eso no se pueden escatimar esfuerzos y el trabajo y el esfuerzo han de ser máximos y después que sea la competición la que te coloque en el lugar".