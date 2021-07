Brasil.- Bolsonaro recibe el alta médica tras cuatro días de ingreso por un problema intestinal

17-07-2021 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hospitalizado por una obstrucción intestinal POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL PRESIDENCIA BRASIL



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recibido este domingo el alta médica del Hospital Vila Nova Star, tras cuatro días ingresado por un problema intestinal, según un comunicado del centro médico recogido por el 'The Times of Rio'.



Bolsonaro seguirá recibiendo supervisión por parte de su equipo médico para comprobar su evolución.



El mandatario brasileño ha comenzado a recibir este pasado sábado una dieta cremosa "no fermentativa" en sustitución de la dieta líquida y la recomendación es que a partir de ahora no coma deprisa y realice paseos diarios.



Este miércoles, el presidente fue ingresado en el Hospital de Las Fuerzas Armadas de Brasilia, la capital del país, tras sufrir dolores abdominales. Allí ha estado ingresado en la UCI e intubado, según indicó su hijo, Flávio Bolsonaro.



El doctor Macedo, quien también se encargó de las cirugías a las que se sometió Bolsonaro tras su apuñalamiento en 2018, se desplazó hasta Brasilia para evaluar la situación del mandatario.



Una vez allí, encontró una "obstrucción intestinal" que lo llevó a tomar la decisión de trasladarlo a Sao Paulo, donde se evaluó una operación de emergencia, aunque finalmente fue descartada.