Biden recibirá a los campeones Buccaneers el martes

En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/Sarah Silbiger/Pool/Archivo

Washington (EEUU), 16 jul (EFE).- El presidente Joe Biden celebrará el título de Super Bowl de los Buccaneers de Tampa Bay cuando el equipo visite la Casa Blanca, este martes.

Un funcionario de la Casa Blanca no proporcionó más detalles sobre la visita, ya que habló bajo condición de anonimato porque el evento no ha sido anunciado formalmente.

Los jugadores de la NFL se presentan al campo de entrenamiento para la temporada 2021 a finales de julio.

Tampa Bay ganó el Super Bowl LV en febrero al derrotar 31-9 a los Chiefs de Kansas City.

Biden ha reanudado la tradición de abrir la Casa Blanca a los equipos deportivos de campeonato después de una asistencia poco común de tales visitas bajo la administración del ex presidente Donald Trump.

Biden dio la bienvenida al campeón de la Serie Mundial Los Angeles Dodgers a principios de este mes.