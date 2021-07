Bavarian State Premier visits flood damage in Berchtesgaden

Start: 18 Jul 2021 14:00 GMT

End: 18 Jul 2021 15:00 GMT

BERCHTESGADEN – Bavarian State Premier Markus Soeder visits flood damage in in the town of Berchtesgaden.

