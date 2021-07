10-1. Abreu jonronea y dirige la victoria de los Medias Blancas

En la imagen, el primera base cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago. EFE/CJ Gunther/Archivo

Chicago (EE.UU.), 17 jul (EFE).- El primera base cubano José Abreu pegó jonrón de tres carreras, el abridor Luccas Giolito trabajó la ruta completa y los Medias Blancas de Chicago vencieron 10-1 a los Astros de Houston.

Abreu (16) pegó batazo de vuelta completa en el sexto episodio llevando a dos corredores por delante.

El cubano superó la serpentina del relevo Joe Smith, pegando batazo de vuelta completa, sin outs en el episodio.

El parador en corto Tim Anderson (7), el receptor Zack Collins (4), el bateador designado Jake Burger (1) y el guardabosques Gavin Sheets (4) también conectaron sendos jonrones.

Sobre el montículo el triunfo se lo apuntó Giolito (8-6) en labor de toda la ruta, permitiendo sólo tres imparables, un jonrón y una carrera.

Giolito ponchó a ocho y no caminó a ninguno mientras realizaba 107 lanzamientos en el quinto juego completo de su carrera.

Después de que Michael Brantley dobló con un out en el primero, Giolito retiró 22 en fila antes de que Abraham Toro conectara jonrón con dos outs en el octavo.

Ninguno de los primeros 16 outs de Houston contra Giolito llegó con roletazos. Todos fueron elevados, emergentes o ponchados hasta que el venezolano José Altuve le cortó la pelota al tercera base Yoán Moncada para el out final de la sexta de Houston.

Por los Astros el derrotado fue el abridor Jake Odorizzi (3-5) en tres entradas y un tercio.