Trinidad y Tobago toma medidas por covid para repatriar a 650 venezolanos

Decenas de migrantes venezolanos registrados en la lista del Gobierno de Trinidad y Tobago esperan en fila para recibir bolsas de alimentos donados. EFE/Andrea De Silva/Archivo

San Juan, 17 jul (EFE).- Las autoridades de Trinidad y Tobago establecieron fuertes medidas para prevenir el contagio con la covid-19 durante la repatriación este sábado de más de 650 venezolanos a su país.

Funcionarios de la embajada de Venezuela en Puerto España dijeron a medios locales que el viaje se realiza por medio de una embarcación comercial que cubre rutas internas en el país bolivariano.

El ferry que llegó a Puerto España poco antes de las 6 de la mañana de hoy pertenece a la compañía Paraguaná y esta será la primera vez que realiza un viaje internacional.

Decenas de pasajeros ya estaban a la espera cuando el barco fondeó en el Complejo de Cruceros.

Las autoridades locales indicaron que no se ha confirmado la hora de salida, pendiente del embarque de todos los pasajeros y del cumplimiento con la normativa sanitaria.

El viaje de regreso a Venezuela tomará aproximadamente diez horas y se espera que llegue al puerto de Guanta, en el estado de Anzoátegui.

Las autoridades de Trinidad y Tobago señalaron que un equipo médico subirá al ferry para hacer un control preliminar de cada pasajero cuando lleguen a Venezuela, además de indicar que a todos los viajeros se les realizarán a bordo pruebas de PCR de detección de la covid-19.

TODOS LOS PASAJEROS VUELVEN VOLUNTARIAMENTE

Todos los pasajeros registrados y confirmados se van de forma voluntaria y gratuita, por lo que solamente tendrán que pagar el impuesto de salida de 75 dólares en el puerto, de acuerdo con las regulaciones de Trinidad y Tobago.

La logística del viaje fue organizada conjuntamente por la embajada de Venezuela y las autoridades de Trinidad y Tobago.

Las autoridades de Trinidad y Tobago pidieron a los viajeros que acudieran solos al puerto y evitar ser acompañados por sus familiares en la despedida, tras advertir que estamos ante una pandemia y las medidas sanitarias deben ser estrictas.

A pesar de los anuncios hubo algunas escenas caóticas en los muelles antes del mediodía del sábado, donde se concentraron personas que no parecían viajeros.

LLAMADAS PARA CONSEGUIR UN BOLETO

Funcionarios de la embajada de Venezuela en Puerto España dijeron a Efe que hasta el viernes los venezolanos seguían llamando a la sede diplomática para pedir boletos para regresar a su país y que era probable que la lista de pasajeros, finalmente, supere los 700.

Los funcionarios gubernamentales no aclararon si habrá un tercer viaje de repatriación, luego del de este sábado y el del pasado mes de febrero vía aérea a Caracas.

El Gobierno venezolano puso en marcha en septiembre de 2018 el denominado "Plan Vuelta a la Patria" por el cual, hasta la fecha, han retornado 25.114 ciudadanos.

FACILITAR EL RETORNO

Según dijo el presidente Nicolás Maduro ese año, este plan busca facilitar el retorno de migrantes que padecen xenofobia en los países receptores.

El pasado 24 de junio, Maduro reconoció que hay una "migración importante" de ciudadanos de su país y al mismo tiempo indicó que "un buen porcentaje" de los que abandonaron la nación caribeña "han regresado".

El mandatario aseguró que el Gobierno tiene una lista de más "200.000 venezolanos" que se encuentran en Quito, Lima y Santiago de Chile, que quieren regresar a su país.

Según Acnur, 5,4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 para huir de "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".