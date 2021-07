Spike Lee entrega hoy la Palma de Oro del 74 Festival de Canes

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Cannes (Francia), 17 jul (EFE).- El jurado de la competición de Cannes, presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee, entregará hoy la Palma de Oro y el resto de premios del palmarés de su 74 edición, que ha supuesto el regreso del certamen francés después de la anulación en 2020 debido a la pandemia.

Este año sí se ha celebrado, aunque en el mes de julio, lejos de su fecha habitual de mayo. Y lo ha hecho cargado de películas porque bastantes títulos que estaban seleccionados para la edición de 2020 decidieron esperar a 2021 para estrenar en Cannes.

De las 24 películas en competición -en una edición normal no pasan de 20-, las quinielas apuestan por dos títulos para hacerse con la Palma de Oro: "Drive my car", del japonés Rysuke Hamaguchi, y "Memoria", del tailandés Apitchapong Weerasethakul.

Si gana, será la segunda Palma de Oro para Weerasethakul, que ya la ganó en 2010 por "Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas".

Otros títulos destacados de este año son "Un héroe", de Asghar Farhadi; "Les Olympiades", de Jacques Audiard, o "Titane", la polémica del festival, a cargo de la francesa Julia Ducournau.

Junto a Spike Lee, el jurado está compuesto por Maggie Gyllenhaal, Kleber Mendonça Filho, Mélanie Laurent, Jessica Hausner, Mati Diop, Myléne Farmer, Tahar Rahim y Kang Ho Song.

Serán los encargados de completar un palmarés que también incluye premios a las mejores interpretaciones, masculina y femenina.

En la categoría femenina las apuestas están a favor de la protagonista de "Lingui", la chadiana Achouackh Abakar, aunque se habla igualmente de la noruega Renate Reinsve, por "The Worst person in the world" o la francesa Agathe Rousselle, por "Titane".

En el apartado masculino, el iraní Amir Jadidi, el protagonista de la película de Farhadi, sería un justo ganador, como también Adam Driver, por "Annette", o Caleb Landry Jones, por "Nitram".