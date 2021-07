Siria.- Al Assad aplaude el "patriotismo" frente a los intereses "colonizadores" en su investidura para su nuevo mandato

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha aplaudido la "conciencia y el patriotismo" del pueblo sirio frente a los intereses de los "colonizadores" en el discurso pronunciado este sábado con motivo de su toma de juramento para revalidar el cargo tras su aplastante victoria electoral de mayo.



Al Assad ganó las elecciones presidenciales con el 95,1 por ciento de los votos frente a una oposición inexistente y sin el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.



De hecho, la Unión Europea anunció en las elecciones que prolongará durante un año más sus sanciones contra Siria, después de asegurar también que dichos comicios "no cumplen ninguno de los criterios de una votación verdaderamente democrática" y por tanto, "no contribuyen a solucionar el conflicto".



Al Assad, durante su discurso de investidura, ha asegurado que "el pueblo sirio demostró con su conciencia y patriotismo, que los pueblos no pierden la determinación de defender sus derechos, sean cuales sean los planes de los colonizadores, y que fracasaron gracias a la unidad del pueblo".



"La conciencia popular es nuestra fortaleza y es el estándar por el cual medimos nuestra capacidad para desafiar las dificultades y distinguir entre la traición y el patriotismo, y entre la revolución y el terrorismo", ha añadido, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias SANA.



Alrededor de 500.000 personas han muerto a causa de los más de diez años de guerra en Siria, según el último balance facilitado en junio por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una cifra que incluye más de 100.000 víctimas mortales más que el publicado en marzo de este año.



El organismo, con sede en Londres e informantes en el país, ha señalado que ha podido documentar la muerte de 494.438 personas, entre ellas cerca de 160.000 civiles, si bien ha agregado que la cifra de víctimas mortales a causa del conflicto superaría las 600.000.