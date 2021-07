Sherman se declara inocente de cinco delitos

En la imagen, el esquinero agente libre Richard Sherman. EFE/Peter Foley/Archivo

Seattle (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El esquinero agente libre Richard Sherman, quien el viernes dijo que estaba "profundamente arrepentido por mis acciones", se declaró inocente de cinco delitos menores derivados de su arresto en la casa de sus suegros al noreste de Seattle a principios de esta semana.

Según los documentos presentados por la fiscalía del Condado King el viernes, los cargos incluyen dos cargos de violencia doméstica: allanamiento de morada en segundo grado y actitudes maliciosas en tercer grado, además de resistirse al arresto, conducir bajo la influencia del alcohol, y por imprudencia que puso en peligro a los trabajadores de la carretera.

Todos los cargos son delitos menores, punibles con hasta 90 días de cárcel, o delitos menores graves, punibles con hasta un año.

Sherman compareció con su esposa, Ashley Sherman, en su comparecencia ante la jueza del Tribunal de Distrito del Condado King, Lisa Paglisotti, el viernes en Seattle.

Su próxima cita en la Corte programada es una audiencia previa al juicio el 13 de agosto.

Las condiciones para la liberación de Sherman incluyen evitar cualquier contacto con su suegro, Raymond Moss.

El viernes por la tarde, Sherman publicó un comunicado en Twitter reconociendo los eventos de la semana.

El texto indica que "Estoy profundamente arrepentido por mis acciones del martes por la noche".

Agrega que "Me comporté de una manera de la que no estoy orgulloso".

Sherman dice que "He estado lidiando con algunos desafíos personales durante los últimos meses, pero eso no es una excusa para la forme en que actué",

Indica que "La importancia de la salud mental y emocional es extremadamente real y prometo obtener la ayuda que necesito. Agradezco a todos las personas que se han acercado para apoyarme a mí ya mi familia, incluida nuestra comunidad aquí en Seattle. Estoy agradecido de tener una esposa, una familia y un sistema de apoyo tan increíbles en los que apoyarme durante este tiempo".

Sherman fue arrestado la madrugada del miércoles después de que la Policía dijera que estrelló su automóvil en una zona de construcción a lo largo de una concurrida carretera al este de Seattle y luego intentó ingresar a la casa de sus suegros en el suburbio de Redmond (Washington).

Raymond Moss dijo a los oficiales que se armó con una pistola y disparó gas pimienta mientras Sherman intentaba atravesar la puerta con el hombro.

Los oficiales fueron cautelosos al arrestar a Sherman debido a su tamaño, fuerza y beligerancia, según informes policiales publicados el jueves.

Sherman mostró "cambios de humor severos y dificultad para hablar, tenía los ojos enrojecidos y llorosos, y tenía el olor a intoxicantes que emanaba de su persona" durante el contacto con las autoridades, según los informes.

Sherman dijo a las autoridades allí que estaba molesto porque le quitaron a sus hijos, según los informes.

Después de que supuestamente se resistió al arresto, el estado de ánimo de Sherman pareció aligerarse una vez que estuvo bajo custodia e incluso bromeó sobre la forma en que el policía había utilizado para llevarlo al suelo, según los informes policiales.

Sherman fue "educado y cooperativo" en el hospital donde lo llevaron para ser tratado por una mordedura de perro policía que sufrió durante el altercado con las autoridades, según los informes.

Sherman fue liberado sin derecho a fianza después de una audiencia el jueves.

Como términos de su liberación, a Sherman se le ordenó no tener contacto con su suegro, no consumir alcohol ni drogas de venta libre y no poseer armas.