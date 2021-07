Reynoso dice que aunque fuera de forma, Cruz Azul va por título de campeones

El entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, dirige a su equipo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE/José Méndez/Archivo

Redacción Deportiva, 17 jul (EFE).- El peruano Juan Reynoso, del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este sábado que, aunque su equipo no pasa por su mejor forma deportiva, está mentalizado con ganar este domingo el trofeo de campeones.

"Estamos en el proceso de una pretemporada después de tres semanas de descanso; no estamos en el momento ideal, pero tenemos la ilusión de hacer buen partido, sumar un trofeo más", dijo en rueda de prensa.

Los Azules de Reynoso, campeones del torneo Apertura, enfrentarán este domingo al León del estratega argentino Ariel Holan, en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California.

Reynoso pronosticó que será un duelo de alto grado de dificultad ante un rival que trae buen nivel desde hace dos años y ahora se ha reforzado.

"Va a ser duro, va a ser un León distinto; la base del plantel es la misma con un plus de calidad. Los equipos de Holan han ganado en Argentina y Chile y va a ser un duro rival", agregó.

Según Reynoso, después de ganar su primer título de liga el pasado mes de mayo, Cruz Azul tiene la mentalidad de conquistar todos los torneos que juegue, sin embargo opinó que el espectáculo sería mejor si el trofeo de campeones se jugara en la segunda o tercera jornada del torneo Apertura.

"Hubiéramos preferido hacer esto en la fecha tercera o quinta, con más rodaje y el plantel más completo; estamos con bajas, no es pretexto", aseveró.

Cruz Azul recuperó para el duelo de este domingo al uruguayo Jonathan Rodríguez y al centrocampista peruano Yoshimar Yotún, quienes regresaron de jugar con sus selecciones la Copa AMérica, y según, Reynoso, serán de ayuda.

El Cruz Azul buscará este domingo su tercer título de campeón de campeones, después de conseguirlo en las temporadas 1968-1969 y 1973-1973, mientras el León pretende conseguir su sexto título, luego de ganar las ediciones de 1947-1948, 1948-1949, 1955-1956, 1970-1971 y 1971-1972.