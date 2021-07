RDCongo.- Las pasadas inundaciones en el sureste de República Democrática del Congo afectaron a más de 280.000 personas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las lluvias torrenciales que azotaron República Democrática del Congo entre marzo y mayo de este año se saldaron con la muerte de 16 personas, la destrucción de más de 26.000 hogares y otras 260 escuelas y centros sanitarios.



Las fuertes precipitaciones azotaron especialmente a la provincia de Tanganica, en el sureste del país, según un informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), recoge la radio internacional RFI.



Hasta la fecha, la mayoría de las víctimas han encontrado refugio en familias de acogida, mientras que otras tantas han sido reubicadas pero en condiciones precarias.



"Solía vender ropa de segunda mano en el mercado. Allí ya no puedo ir, está lejos y no puedo permitirme el transporte diario (...) nuestra vida realmente ha cambiado", ha declarado una de las afectadas por las inundaciones.



Además de las víctimas mortales que dejaron a su paso las fuertes lluvias, también se han registrado grandes daños materiales en escuelas y centros sanitarios.



Ante esta situación de emergencia, el Gobierno provincial de Tanganica ha propuesto a largo plazo reacondicionar los barrios. "Estos lugares deben estar equipados con infraestructuras básicas. No podemos reubicar a las personas y ponerlas en lugares donde no hay agua, luz centros de salud o escuelas", ha afirmado la ministra de Asuntos Humanitarios del Gobierno territorial, Natasha Mulange.



Mientras tanto, este mismo organismo ha avanzado en las labores de dotar de una vivienda o refugio, así como asistencia alimentaria, a las víctimas de la catástrofe, aunque los ciudadanos afectados las califican de "insuficientes".