Raquel Mosquera hace caso omiso a las preguntas sobre su situación económica

17-07-2021 RAQUEL MOSQUERA.



Raquel Mosquera no está pasando por su mejor momento y lo cierto es que nos entristece muchísimo porque es una mujer que siempre ha aparecido en televisión y ante las cámaras de los medios de comunicación con una sonrisa en su rostro. Una persona que ha conseguido salir adelante después del trágico fallecimiento de su marido, Pedro Carrasco, y que ha formado la familia que siempre quiso.



Hemos pillado a la peluquera fuera de casa, después de su último ingreso hospitalario y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho su actitud ante las cámaras. Raquel se muestra callada, con el rostro sin ninguna expresión y no contesta a ninguna de las preguntas que los periodistas le hacen sobre su delicada situación económica



"¿Qué tal estás?", "sales del banco, ¿está en venta tu casa?", "¿ya has vendido tu casa?", "¿es cierto lo que se ha dicho de los problemas económicos?", "¿han dicho que el ingreso fue por la depresión que tuviste?" son algunas de las preguntas que le formulamos a Raquel Mosquera y a las que hace caso omiso.



Una Raquel que no estamos acostumbrados a ver, siempre tan risueña, alegre y divertida, nos ha sorprendido mucho porque no es la actitud que esperábamos. Parece ser que la peluquera necesita de tiempo para asimilar la situación económica que tiene y para recuperarse por completo de sus problemas de salud.