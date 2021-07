Perú.- Castillo asevera que Perú merece "una Constitución aprobada en democracia" y "sin amenazas de golpistas"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha aseverado que el país merece "una Constitución aprobada en democracia" y sin las amenazas de "golpistas", en referencia a la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional que se encargue de la redacción de una nueva carta magna.



"El Perú del bicentenario merece una Constitución forjada desde el diálogo, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos", ha trasladado Castillo a través de una publicación en sus redes sociales.



Para el candidato, vencedor de los comicios a falta de la resolución de la impugnación de algunas actas por parte de su contrincante Keiko Fujimori, solo de esta forma el país avanzará "dentro del cauce democrático" para poner fin a la "histórica discriminación" que han sufrido los pueblos andinos, amazónicos y afrodescendientes, así como a la violencia "machista, clasista y racista".



Además, Castillo ha adelantado que su futuro Gobierno "priorizará un crecimiento que no se aparte del desarrollo social y de la reconquista de los derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos" para que así los ciudadanos de Perú "dejen de subsistir" y puedan "vivir dignamente".



Perú sigue a la espera de conocer a su próximo presidente tras la segunda vuelta electoral, que situó a Castillo con el 50,12 por ciento de los votos por delante de la opción ultraconservadora que representa Fujimori, que con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido la anulación algunas de actas y una auditoria internacional.



En las últimas semanas, seguidores y simpatizantes de Fujimori han convocado concentraciones, a las que ha acudido la propia candidata, y en las que se han registrado episodios de violencia.



El actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha rechazado la violencia registrada en las marchas y ha advertido de que este comportamiento no se tolerará. "No podemos ni vamos a tolerar actos de violencia", ha señalado en declaraciones a una cadena de televisión peruana, según ha recogido RPP.



Sagasti ha defendido el derecho a la protesta pacífica, pero ha censurado que este tipo de acciones marcan "un quiebre". "Lo que hemos visto ya se pasa de la raya y, en ese sentido, la Policía, de acuerdo con los protocolos que ya tiene establecidos, tomará las decisiones", ha agregado.



Los ministros de Salud y Vivienda, Óscar Ugarte y Solangel Fernández, respectivamente, fueron agredidos el miércoles durante una concentración de simpatizantes de Fujimori en la que periodistas también denunciaron haber sufrido agresiones.