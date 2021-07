Paraguay rebajará la franja de edad de vacunación la próxima semana

El ministro paraguayo de Salud, Julio Borba. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 17 jul (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, anunció este sábado que la próxima semana se rebajará la edad de vacunación y se proseguirá con el plan de inmunización entre el miércoles y el viernes, para lo que se utilizarán 500.000 vacunas de Pfizer que estaban reservadas para segundas dosis.

Este nuevo paso en la campaña de vacunación responde a que el presidente Mario Abdo Benítez garantizó a las autoridades sanitarias la llegada de más vacunas, dijo Borba a los medios en conferencia de prensa tras reunirse con el mandatario en la residencia presidencial de Mburuvicha Roga.

"Vamos a dar, en su momento, todos los detalles, pero tenemos la garantía de que vamos a tener más cantidad de vacunas y vamos a continuar con el proceso de vacunación", expresó el ministro.

Borba avanzó que el lunes se darán más detalles sobre la planificación y el nuevo grupo de edad e insistió en que están aseguradas las segundas dosis para todos los que se vacunaron esta semana.

Hasta el anuncio de este sábado, la campaña de vacunación llegaba hasta el próximo martes, 20 de julio, con la aplicación de segundas dosis este fin de semana, y de personas de 18 a 34 años con enfermedades de base el martes.

"El miércoles, jueves y viernes continúa el proceso con la disminución del rango etario con las vacuna que tenemos disponibles hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo aseguradas igualmente la segunda dosis", agregó Borba.

Para ello, se utilizarán las 500.000 dosis de Pfizer reservadas, puesto que "la idea es que estén inoculadas en las personas", y se aguardará la llegada de "mayor provisión de vacunas".

Borba viajará este lunes a Estados Unidos, donde se reunirá con diferentes fabricantes de vacunas en Nueva York, Washington y Boston.

El objetivo principal de esta gira es asegurar vacunas para 2022 de distintas plataformas.

Además, Borba intentará que Pfizer, al que compró un millón de vacunas, envíe en agosto "mayores cantidades", ya que "el cronograma de julio no se va a poder cambiar".

"Vamos a intentar que a partir de agosto sean mayores las cantidades que estemos recibiendo, en una sola partida a ser posible", añadió.

Paraguay comenzó su plan de vacunación en febrero, con el personal de salud y los adultos mayores, y fue bajando la franja etaria hasta comenzar este lunes con la etapa 2, con trabajadores esenciales y personas de entre 35 y 49 años.

En este tiempo también se ha vacunado a embarazadas mayores de 18 años, con 20 semanas de gestación o más, y a población con enfermedades de base.

El objetivo de Paraguay es inmunizar a unos 4,3 millones de personas, de los poco más de 7 millones que componen su población.

Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 11 de julio, muestran que un 9,65 % de los paraguayos ya han recibido, al menos, una dosis, mientras que un 1,94 % cuenta con el esquema completo.

Paraguay acumula un total de 14.178 muertes y 443.378 contagios desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso en el país.