México.- El Gobierno mexicano niega el pasaporte a 62 de los 177 delegados del EZLN que viajarán a Europa

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha informado de que la "compañía zapatista aerotransportada fuerte" que viajará a Europa estará conformada por 177 delegados, de los cuales 62 de ellos no tienen aún el pasaporte, debido a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "sigue exigiendo más y más papeles, a pesar de que hemos demostrado identidad y origen".



"Sólo falta que pida que los gobiernos de Centroamérica digan que no somos ciudadanos de esos países", ha denunciado el EZLN en un comunicado firmado por el subcomandante 'Moisés'.



La delegación "está integrada en su totalidad por originarios de raíz maya, de las lenguas cho'ol, tsotsil, tseltal, tojolabal y castilla". "Somos nacidos en la geografía que llaman México. Nuestros ancestros nacieron y murieron en estas tierras. Como el Estado mexicano no reconoce nuestra identidad y origen y nos dice que somos 'extemporáneos' (así dice la SRE, que somos mexicanos 'extemporáneos'), hemos decidido bautizar a esta unidad de Escucha y Palabra como 'La Extemporánea'", ha explicado.



"Según vimos en los diccionarios, 'extemporáneo' quiere decir 'que es inoportuno, inconveniente', o 'que es impropio del tiempo en que sucede'. O sea que somos inoportunos, inconvenientes e impropios", ha añadido.



Nunca antes "nos habían definido tan adecuadamente". "Estamos felices de que al fin el Estado mexicano reconozca que así es como considera a los pueblos originarios de esta geografía llamada México. Creo que así es como lamenta el que no nos haya aniquilado... todavía; y que nuestra existencia contradiga el discurso oficial sobre la 'conquista'. Ahora se entiende que la demanda del gobierno de México al de España, exigiéndole que pida perdón, es por no habernos exterminado", ha argumentado.



'Moisés' ha indicado que la compañía La Extemporánea, que él encabezará, "ha estado preparándose desde octubre de 2020 y llevamos casi un mes en cuarentena". "Está compuesta de varios grupos de Escucha y Palabra. Zapatistas, indígenas cuya existencia y memoria cubre la historia de nuestra lucha desde los años previos al alzamiento hasta el inicio de la Travesía por la Vida", ha añadido.



'Moisés' ha relatado que "a mí me toca lo de la Travesía por la Vida-Capítulo Europa", por lo que ha encomendado al subcomandante 'Galeano', antiguo subcomandante 'Marcos' que "tome el mando en México y que inicie, a la brevedad posible, contactos con organizaciones (...) hacerles saber de una nueva iniciativa nacional e invitarlos a organizarse para ella. Y así abrir un frente de lucha por la vida en nuestro país".



El 1 de enero de 1994, el EZLN --bautizado en honor al revolucionario Emilio Zapata-- hizo su aparición en el estado mexicano de Chiapas (sur)y le declaró la guerra al Estado mexicano. Durante doce días combatieron contra los militares con un saldo de unos 145 muertos y posteriormente la iniciativa se articuló en comunidades que han sobrevivido al anuncio en 2005 del abandono de las armas.



La gira iniciada por Europa, denominada Travesía Por La Vida. Capítulo Europa, busca "platicar sobre nuestras historias mutuas, dolores, rabias, logros y fracasos", en palabras de 'Galeano' recogidas en un comunicado anterior.